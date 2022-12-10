Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 11 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 11 Kasım 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında Ankara’nın tüm ilçelerinde planlı bir şekilde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarının 11 Aralık 2022 Pazar günü yapılacağı bölgeler netleşti. Bu bölgelerde elektrik kesintileri olabileceğini belirten Başkent EDAŞ, bölgeleri tek tek kamuoyu ile paylaştı. Peki, 11 Aralık 2022 Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 11 Aralık 2022 Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

11 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, AKÇAKALE 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, 887 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bakım Çalışması 12.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208

Bakım Çalışması

12.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2227

Bakım Çalışması

12.12.2022 11:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 877/1, 859, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 880/1, CELAL ESAT ARSEVEN, ASALET, AKARSU, 841, TAŞDELEN, SAFAHAT, 799, 798, 802, 806, FERAH, 809, 811, ŞEHIT SALIH EROĞLU, ZEMHERİ, 840, HACI BAYRAM VELİ, 105, 119/2, 805, 812, 1216/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN

Bakım Çalışması

13.12.2022 19:00 - 22:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLITEPE, DALBOYU, BİLGİN, 9963 ADALAR ARASI

Bakım Çalışması

13.12.2022 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 364, 375, 370, 335, 369, 390, 373, 391, 340, ŞEHİT ONUR DOĞAN, 339, 348, 372, 377, YEŞİL KUŞAK, 371

Bakım Çalışması

14.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK

Bakım Çalışması

13.12.2022 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 990/1, 993, 998/2-, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 953, 1005, 948, 952

Bakım Çalışması

12.12.2022 22:15 - 06:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULUCANLAR, KURNAZ, ARSLANHANE, KAYABAŞI, DOĞRU, ALTIEV, ALTINTAŞ, CEYLAN, GAZETECİ KEMAL AŞIK, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, AKARDERE, ALPULLU, YENİ HAYAT, DAĞ, MEZİT, BAŞKAYA, FİLİZ, DOLU, ŞAFAK, FISTIKLI, ILGIN, BÖCEK, EV KADINI, MERMERLİ, MERDİVENLİ, KÜÇÜKSİNAN, OLUK, DALFES, İNEGÖL, METE, DEVELİ, DİREKLİ, YASA, KALE

Bakım Çalışması

13.12.2022 21:00 - 05:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BERBERLER, SERGİ, YAZBAŞI, PAZAR, EĞERLİKOZÖREN, ATPAZARI, DEVELİ, DİREKLİ, KAYABAŞI, YASA, KALE KAPISI, KARADERE, KALFA, KAYALIK, YALÇINKAYA, YENİ HAYAT, MERDİVENLİ, DERİNCE, KAĞNI, DAĞ, AKDAĞ, KANİJE, ARSLANHANE, HACETTEPE, SARIGÜL, AKARDERE, GÜZELKIZ, ALAKUŞ, KAHRAMANLAR, MERMERLİ, ŞENLİK, ULUCANLAR, 753/8-, CEYLAN, YAYÇEKEN, CAN, SEVİNÇ, İNEGÖL, METE, ERYOKUŞU, KAYHAN, KAYSERİ, DOĞRU, KORU, ÜÇÜZ, KURNAZ, HAMAM ARKASI

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜCETEPE, 87 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

12.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN

Bakım Çalışması

13.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ, KUYUCAK, KİRAZLI, SERPMELER, ÜZÜMCÜ, KAYIK

Bakım Çalışması

12.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2024, 2020, 1920 BEYKÖY SİTESİ, 2030, BEYSU VİLLAKENT 2 SİTESİ, 2010, 1920, 2017, 2019, 2012 BEYKÖY SİTESİ, 2009, 2011 BEYKÖY SİTESİ, 2012, 2028, 2013, 2008, 2031, 2011

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TUNAHAN, 190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

12.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2330

Bakım Çalışması

13.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187

Bakım Çalışması

13.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, 2319

Bakım Çalışması

12.12.2022 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 210, 1.TBMM

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAPARK, GÜNGÖRMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 23:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAKAYA, KAYI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVACIK SUBAYEVLERİ, ŞAİR MEHMET EMİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bakım Çalışması

12.12.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLILAR, AFACAN, AŞIKPAŞA, BAKKAL, BAŞBUĞ

Bakım Çalışması

12.12.2022 11:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞIKPAŞA, 1124, 1118, 1114, CEVİZ, 1193, ASMA, ATLILAR, AYLA 1, 1201, ŞAHİNTEPE, BOZGEDİK, ÇÖMLEKÇİ

Bakım Çalışması

12.12.2022 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADALI, ALEV, AYLA, AFACAN, AVCI, AĞAÇKAKAN, ATLILAR, AHMETADİL

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, 142_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MENDERES, ESTERGON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELYAKA, 535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UĞUR MUMCU, 1179/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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