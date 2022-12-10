Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 11 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 11 Kasım 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında Ankara’nın tüm ilçelerinde planlı bir şekilde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarının 11 Aralık 2022 Pazar günü yapılacağı bölgeler netleşti. Bu bölgelerde elektrik kesintileri olabileceğini belirten Başkent EDAŞ, bölgeleri tek tek kamuoyu ile paylaştı. Peki, 11 Aralık 2022 Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 11 Aralık 2022 Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
11 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, AKÇAKALE 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, 887 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bakım Çalışması 12.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2227
Bakım Çalışması
12.12.2022 11:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 877/1, 859, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 880/1, CELAL ESAT ARSEVEN, ASALET, AKARSU, 841, TAŞDELEN, SAFAHAT, 799, 798, 802, 806, FERAH, 809, 811, ŞEHIT SALIH EROĞLU, ZEMHERİ, 840, HACI BAYRAM VELİ, 105, 119/2, 805, 812, 1216/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN
Bakım Çalışması
13.12.2022 19:00 - 22:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLITEPE, DALBOYU, BİLGİN, 9963 ADALAR ARASI
Bakım Çalışması
13.12.2022 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 364, 375, 370, 335, 369, 390, 373, 391, 340, ŞEHİT ONUR DOĞAN, 339, 348, 372, 377, YEŞİL KUŞAK, 371
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 990/1, 993, 998/2-, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 953, 1005, 948, 952
Bakım Çalışması
12.12.2022 22:15 - 06:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUCANLAR, KURNAZ, ARSLANHANE, KAYABAŞI, DOĞRU, ALTIEV, ALTINTAŞ, CEYLAN, GAZETECİ KEMAL AŞIK, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, AKARDERE, ALPULLU, YENİ HAYAT, DAĞ, MEZİT, BAŞKAYA, FİLİZ, DOLU, ŞAFAK, FISTIKLI, ILGIN, BÖCEK, EV KADINI, MERMERLİ, MERDİVENLİ, KÜÇÜKSİNAN, OLUK, DALFES, İNEGÖL, METE, DEVELİ, DİREKLİ, YASA, KALE
Bakım Çalışması
13.12.2022 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERBERLER, SERGİ, YAZBAŞI, PAZAR, EĞERLİKOZÖREN, ATPAZARI, DEVELİ, DİREKLİ, KAYABAŞI, YASA, KALE KAPISI, KARADERE, KALFA, KAYALIK, YALÇINKAYA, YENİ HAYAT, MERDİVENLİ, DERİNCE, KAĞNI, DAĞ, AKDAĞ, KANİJE, ARSLANHANE, HACETTEPE, SARIGÜL, AKARDERE, GÜZELKIZ, ALAKUŞ, KAHRAMANLAR, MERMERLİ, ŞENLİK, ULUCANLAR, 753/8-, CEYLAN, YAYÇEKEN, CAN, SEVİNÇ, İNEGÖL, METE, ERYOKUŞU, KAYHAN, KAYSERİ, DOĞRU, KORU, ÜÇÜZ, KURNAZ, HAMAM ARKASI
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YÜCETEPE, 87 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
12.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ, KUYUCAK, KİRAZLI, SERPMELER, ÜZÜMCÜ, KAYIK
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2024, 2020, 1920 BEYKÖY SİTESİ, 2030, BEYSU VİLLAKENT 2 SİTESİ, 2010, 1920, 2017, 2019, 2012 BEYKÖY SİTESİ, 2009, 2011 BEYKÖY SİTESİ, 2012, 2028, 2013, 2008, 2031, 2011
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TUNAHAN, 190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
12.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2330
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, 2319
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 210, 1.TBMM
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, GÜNGÖRMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 23:06 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, KAYI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK SUBAYEVLERİ, ŞAİR MEHMET EMİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATLILAR, AFACAN, AŞIKPAŞA, BAKKAL, BAŞBUĞ
Bakım Çalışması
12.12.2022 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞIKPAŞA, 1124, 1118, 1114, CEVİZ, 1193, ASMA, ATLILAR, AYLA 1, 1201, ŞAHİNTEPE, BOZGEDİK, ÇÖMLEKÇİ
Bakım Çalışması
12.12.2022 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALI, ALEV, AYLA, AFACAN, AVCI, AĞAÇKAKAN, ATLILAR, AHMETADİL
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, 142_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MENDERES, ESTERGON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELYAKA, 535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
UĞUR MUMCU, 1179/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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10 Ara 2022 - 22:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.