- 10 Ara 2022 - 22:50 G: 10 Ara 2022 - 23:11

Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 11 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 11 Kasım 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ. 

Elektrik altyapısında Ankara’nın tüm ilçelerinde planlı bir şekilde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarının 11 Aralık 2022 Pazar günü yapılacağı bölgeler netleşti. Bu bölgelerde elektrik kesintileri olabileceğini belirten Başkent EDAŞ, bölgeleri tek tek kamuoyu ile paylaştı. Peki, 11 Aralık 2022 Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 11 Aralık 2022 Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

11 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, AKÇAKALE 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, 887 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bakım Çalışması 12.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2227
Bakım Çalışması
12.12.2022 11:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 877/1, 859, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 880/1, CELAL ESAT ARSEVEN, ASALET, AKARSU, 841, TAŞDELEN, SAFAHAT, 799, 798, 802, 806, FERAH, 809, 811, ŞEHIT SALIH EROĞLU, ZEMHERİ, 840, HACI BAYRAM VELİ, 105, 119/2, 805, 812, 1216/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN
Bakım Çalışması
13.12.2022 19:00 - 22:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLITEPE, DALBOYU, BİLGİN, 9963 ADALAR ARASI
Bakım Çalışması
13.12.2022 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 364, 375, 370, 335, 369, 390, 373, 391, 340, ŞEHİT ONUR DOĞAN, 339, 348, 372, 377, YEŞİL KUŞAK, 371
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 990/1, 993, 998/2-, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 953, 1005, 948, 952
Bakım Çalışması
12.12.2022 22:15 - 06:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUCANLAR, KURNAZ, ARSLANHANE, KAYABAŞI, DOĞRU, ALTIEV, ALTINTAŞ, CEYLAN, GAZETECİ KEMAL AŞIK, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, AKARDERE, ALPULLU, YENİ HAYAT, DAĞ, MEZİT, BAŞKAYA, FİLİZ, DOLU, ŞAFAK, FISTIKLI, ILGIN, BÖCEK, EV KADINI, MERMERLİ, MERDİVENLİ, KÜÇÜKSİNAN, OLUK, DALFES, İNEGÖL, METE, DEVELİ, DİREKLİ, YASA, KALE
Bakım Çalışması
13.12.2022 21:00 - 05:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERBERLER, SERGİ, YAZBAŞI, PAZAR, EĞERLİKOZÖREN, ATPAZARI, DEVELİ, DİREKLİ, KAYABAŞI, YASA, KALE KAPISI, KARADERE, KALFA, KAYALIK, YALÇINKAYA, YENİ HAYAT, MERDİVENLİ, DERİNCE, KAĞNI, DAĞ, AKDAĞ, KANİJE, ARSLANHANE, HACETTEPE, SARIGÜL, AKARDERE, GÜZELKIZ, ALAKUŞ, KAHRAMANLAR, MERMERLİ, ŞENLİK, ULUCANLAR, 753/8-, CEYLAN, YAYÇEKEN, CAN, SEVİNÇ, İNEGÖL, METE, ERYOKUŞU, KAYHAN, KAYSERİ, DOĞRU, KORU, ÜÇÜZ, KURNAZ, HAMAM ARKASI

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza   Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YÜCETEPE, 87 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YUKARI BAHÇELİEVLER, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

12.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ, KUYUCAK, KİRAZLI, SERPMELER, ÜZÜMCÜ, KAYIK
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2024, 2020, 1920 BEYKÖY SİTESİ, 2030, BEYSU VİLLAKENT 2 SİTESİ, 2010, 1920, 2017, 2019, 2012 BEYKÖY SİTESİ, 2009, 2011 BEYKÖY SİTESİ, 2012, 2028, 2013, 2008, 2031, 2011

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 ERYAMAN, 305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 ERYAMAN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 TUNAHAN, 190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

12.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2330

Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187

Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, 2319

Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 210, 1.TBMM

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 ATAPARK, GÜNGÖRMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 23:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 KARAKAYA, KAYI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 KAVACIK SUBAYEVLERİ, ŞAİR MEHMET EMİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATLILAR, AFACAN, AŞIKPAŞA, BAKKAL, BAŞBUĞ

Bakım Çalışması
12.12.2022 11:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞIKPAŞA, 1124, 1118, 1114, CEVİZ, 1193, ASMA, ATLILAR, AYLA 1, 1201, ŞAHİNTEPE, BOZGEDİK, ÇÖMLEKÇİ

Bakım Çalışması
12.12.2022 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALI, ALEV, AYLA, AFACAN, AVCI, AĞAÇKAKAN, ATLILAR, AHMETADİL

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 PINARBAŞI, 142_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 MENDERES, ESTERGON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 GÜZELYAKA, 535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza  Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 UĞUR MUMCU, 1179/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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10 Ara 2022 - 22:50 - Yaşam

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