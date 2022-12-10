ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 11 Aralık 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir haftayı daha bitirmek üzere olan Ankaralılar, su kesintilerinin etkisinde kalmaya devam ediyor. Su altyapısı bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan bu su kesintileri bugün Ankara’nın iki ilçesini aynı anda etkiliyor. Peki, ASKİ 11 Aralık 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Aralık 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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