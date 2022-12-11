ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri yaşanabilmektedir. Peki, 12 Aralık 2022 Pazartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
Ankara 12 Aralık 2022 Pazartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Bir haftayı daha bitirmek üzere olan Ankaralılar, su kesintilerinin etkisinde kalmaya devam ediyor. Su altyapısı bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan bu su kesintileri bugün Ankara’nın iki ilçesini aynı anda etkiliyor. Peki, ASKİ 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
Planlı Su Kesintisi - Ankara
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 12.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 12.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesinin su deposunda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 12/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Velihimmetli Mahallesi
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11 Ara 2022 - 23:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.