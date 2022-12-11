TV Yayın Akışı Belli Oldu! 11 Aralık 2022 Pazar Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!

Televizyon ekranlarının en sevilen ulusal kanallarında biri birinden farklı diziler yer alıyor. Gün içerisinde televizyon başında vakit geçirmek isteyen herkes ekranlarda gündüz kuşağından akşam dizilerine kadar neler yer alacak merak ediyor.

Her kanalda neler yayınlanacak belli oldu. Peki, bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 11 Aralık 2022 Pazar TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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