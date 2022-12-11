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11 Ara 2022 - 09:24

Altın Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Altını Olanlar, Bu Haber Sizin İçin! 11 Aralık Altın Fiyatları Tarihe Yazılacak…

Elinde altını olanların kafasında belli başlı sorular var! Bunlardan ilki, “Altın 2023 yılında ne kadar olacak?” sorusu. Hem ekonomi takip edenlerin hem de altını olanların dikkatini çeken bu başlık altında uzmanlardan gelen yorumları derledik. Peki, 11 Aralık altın fiyatları ne kadar?