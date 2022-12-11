- 11 Ara 2022 - 09:24 G: 11 Ara 2022 - 09:31

Altın Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Altını Olanlar, Bu Haber Sizin İçin! 11 Aralık Altın Fiyatları Tarihe Yazılacak…

Elinde altını olanların kafasında belli başlı sorular var! Bunlardan ilki, “Altın 2023 yılında ne kadar olacak?” sorusu. Hem ekonomi takip edenlerin hem de altını olanların dikkatini çeken bu başlık altında uzmanlardan gelen yorumları derledik. Peki, 11 Aralık altın fiyatları ne kadar?

Uzun bir aradan sonra ilk kez 1000 liranın üstüne Kasım ayında çıkan altın, Aralık ayına ise rekor kırarak girmeye başlamıştı. 1.080 seviyesini gören altın, şimdide herkesi şok içerisinde bırakacak bir gelişmeye imza attı. Peki, altın 2023 yılında ne kadar olacak?

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11 Ara 2022 - 09:24 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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