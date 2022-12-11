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11 Ara 2022 - 09:53

Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan Burak Kaya’nın yakasına resmen Acun Ilıcalı yapıştı! Survivor 2023 yarışmasına katılması için teklifte bulunan Acun Ilıcalı, en sonunda büyük bombayı patlattı. Nuh deyip peygamber demeyen Burak Kaya, Acun Ilıcalı’yı şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…