Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
Tarım Kredi Market, Aralık ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde muhteşem bir indirim yaptı. Çok satılan Ayçiçek yağı, sucuk, kaşar, çay ve diğer birçok ürünü aylar sonra muhteşem fiyatlara dizen Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim başlattı?
Yapmış olduğu indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 1 Aralık’tan 15 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanyasında yeni düzenlemelere gitti. Birkaç gün sonra bitecek olan bu kampanya için vurgun yapacak olan Tarım Kredi Market, birçok ürünün fiyatlarını inanılmaz bir biçimde düşürdü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.