Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…

Yapmış olduğu indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 1 Aralık’tan 15 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanyasında yeni düzenlemelere gitti. Birkaç gün sonra bitecek olan bu kampanya için vurgun yapacak olan Tarım Kredi Market, birçok ürünün fiyatlarını inanılmaz bir biçimde düşürdü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!