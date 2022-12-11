- 11 Ara 2022 - 10:24 G: 11 Ara 2022 - 10:29

Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…

Tarım Kredi Market, Aralık ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde muhteşem bir indirim yaptı. Çok satılan Ayçiçek yağı, sucuk, kaşar, çay ve diğer birçok ürünü aylar sonra muhteşem fiyatlara dizen Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim başlattı?

Yapmış olduğu indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 1 Aralık’tan 15 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanyasında yeni düzenlemelere gitti. Birkaç gün sonra bitecek olan bu kampanya için vurgun yapacak olan Tarım Kredi Market, birçok ürünün fiyatlarını inanılmaz bir biçimde düşürdü. Peki, neler oluyor?

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11 Ara 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
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Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü… mask
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
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