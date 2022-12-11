2023 Asgari Ücret Açıklandı! “Taraflarla Konuştum” Dedi, Rakamı İlk Kez Duyurdu! Milyonlar Buz Kesti! Ne 7000 TL Ne 8000 TL…
Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşın gündeminde asgari ücret konusu var! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılara resmen başlamıştı. Merakla beklenen asgari ücret fırtınasından sonra 2023 asgari ücreti o isim tarafından duyuruldu. “Taraflarla konuştum” diyen isim rakamı açıklayınca milyonlar buz kesti. Peki, neler oluyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 14 Aralık’ta yeniden bir toplantı yapacaktı. İşveren ve işçiye uygun bir fiyat çıkacağı biliniyordu ama ne kadar olacağı kocaman bir soru işareti oluşturuyordu. Gazeteci Melik Yiğitel ise katılmış olduğu programda, “Taraflarla konuştum” ifadelerine yer vererek ne kadar olacağını açıkladı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.