2023 Asgari Ücret Açıklandı! “Taraflarla Konuştum” Dedi, Rakamı İlk Kez Duyurdu! Milyonlar Buz Kesti! Ne 7000 TL Ne 8000 TL…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 14 Aralık’ta yeniden bir toplantı yapacaktı. İşveren ve işçiye uygun bir fiyat çıkacağı biliniyordu ama ne kadar olacağı kocaman bir soru işareti oluşturuyordu. Gazeteci Melik Yiğitel ise katılmış olduğu programda, “Taraflarla konuştum” ifadelerine yer vererek ne kadar olacağını açıkladı. İşte merak edilenler…

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