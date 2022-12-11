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11 Ara 2022 - 12:12

Yalı Çapkını Oyuncusunun Büyük Aşkı Masumlar Apartmanı’ndan Çıktı! Gizli Saklı Yıllardır Aşk Yaşıyorlar… “Aklımın Ucundan Geçmezdi!” Meğer…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını’nda bulunan bir ismin büyük aşkı Masumlar Apartmanı’ndan çıktı. Gizli saklı yıllardır aşk yaşayan iki ismi görenler ise “Aklımın ucundan bile geçmezdi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…