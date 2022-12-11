- 11 Ara 2022 - 12:12 G: 11 Ara 2022 - 12:22

Yalı Çapkını Oyuncusunun Büyük Aşkı Masumlar Apartmanı’ndan Çıktı! Gizli Saklı Yıllardır Aşk Yaşıyorlar… “Aklımın Ucundan Geçmezdi!” Meğer…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını’nda bulunan bir ismin büyük aşkı Masumlar Apartmanı’ndan çıktı. Gizli saklı yıllardır aşk yaşayan iki ismi görenler ise “Aklımın ucundan bile geçmezdi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle seyirciyi şok ediyordu. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisindeki her bir oyuncunun özel bir biçimde seçildiği görülüyordu. Dizide bulunan Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın sevgilisi ise Masumlar Apartmanı oyuncusu çıktı. İşte merak edilenler…

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11 Ara 2022 - 12:12 Ankara- Yaşam

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