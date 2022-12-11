Yılbaşı Hindisine Zam Üstüne Zam! Bu Yıl Herkes Tavuk Yiyebilir… Kilosunu Rekor Kırıyor! Hindinin İyi Olduğu Nereden Anlaşılır?
Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşı eğlencelerinin olmazsa olmazı hindiye ise zam üstüne zam geldi. Bu yıl herkesin tavuk yiyeceği görülünce ağızlar açık kaldı. Kilosu resmen rekor kırmaya başladı. Peki, yine de hindi alacaklar hindinin iyi olduğunu nereden anlar?
Yılbaşı gecesi için hazırlıklar başladı. Şimdiden birçok kişi çam ağaçlarını aldı ve evlerini süslemeye başladı. Uzun bir süre sonra bir araya gelecek olan ailelerin akşam yemeklerinin olmazsa olmazı hindiyse fiyatlarıyla herkesi şok etti. Yılbaşı gecesinde ziyafet çekmek isteyenler gelen rakamlardan sonra hayatının şokunu yaşadı. Peki, iyi bir hindi nasıl anlaşılır? 2023 hindi fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.