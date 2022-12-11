Yılbaşı Hindisine Zam Üstüne Zam! Bu Yıl Herkes Tavuk Yiyebilir… Kilosunu Rekor Kırıyor! Hindinin İyi Olduğu Nereden Anlaşılır?

Yılbaşı gecesi için hazırlıklar başladı. Şimdiden birçok kişi çam ağaçlarını aldı ve evlerini süslemeye başladı. Uzun bir süre sonra bir araya gelecek olan ailelerin akşam yemeklerinin olmazsa olmazı hindiyse fiyatlarıyla herkesi şok etti. Yılbaşı gecesinde ziyafet çekmek isteyenler gelen rakamlardan sonra hayatının şokunu yaşadı. Peki, iyi bir hindi nasıl anlaşılır? 2023 hindi fiyatları ne kadar oldu?

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