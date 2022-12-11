Survivor 2023 Yarışması Başlamadan Kavga Çıktı! “O Varsa Ben Hayatta Gelmem!” Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede Kaldı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başlamıştı. Acun Ilıcalı bilgisi doğrultusunda başlayan Survivor 2023 yarışması daha başlamadan kavga haberiyle anılmaya başlandı. Yarışmacı adaylarının “O varsa ben hayatta gelmem” dediği gündeme geldi. Acun Ilıcalı’yı iki arada bir derede bırakan yarışmacılar, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getireceği Survivor 2023 yarışmasının tüm formatı değişmişti. Performans açısından değil, zeka açısından ekranlarda olacak olan Survivor 2023 yarışması, seyircilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. Kadroda bulunan isimlerin cayır cayır yaktığı görülürken iki yarışmacının çok fena bir biçimde kavga ettiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.