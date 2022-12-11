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11 Ara 2022 - 12:57

Survivor 2023 Yarışması Başlamadan Kavga Çıktı! “O Varsa Ben Hayatta Gelmem!” Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede Kaldı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başlamıştı. Acun Ilıcalı bilgisi doğrultusunda başlayan Survivor 2023 yarışması daha başlamadan kavga haberiyle anılmaya başlandı. Yarışmacı adaylarının “O varsa ben hayatta gelmem” dediği gündeme geldi. Acun Ilıcalı’yı iki arada bir derede bırakan yarışmacılar, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…