- 11 Ara 2022 - 13:54 G: 11 Ara 2022 - 14:12

Günlerin Düşman Çatlatan Kısırının Gerçek Tarifi Ortaya Çıktı! Bir Kez Yiyen Müptelası Oluyor; Reçete Tamam! Hemen Tezgah Başına Geçin!

Kısırı sevmeyen kişi sayısı yok denecek kadar azdır! Hem tadı tuzu hem de ekşisiyle adeta bir lezzet bombası olan kısırın gerçek tarifi sonunda ortaya çıktı. Günlerin altın yıldızı olan kısırın has tarifi sonunda ortaya çıktı. Bir kez yiyenin müptelası olduğu kısırın tam reçetesini sizler için hazırladık. Hemen tezgah başına geçin! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısırın olmazsa olmazı tabi ki bulgur! Mesele bulgurun seçiminde başlıyor. İyi bir bulgurunuz yoksa iyi bir kısır olmayacak demektir. Ne demişler, iyi ürün iyi tabak! Maraşlıların ellerinden çıkan kısırı aynı Maraşlılar gibi yapmak istiyorsanız kısırın içerisine koyacağınız ürünlerin taze ve temiz olmasına özen gösterin. Peki, kısır nasıl yapılır?

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11 Ara 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

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