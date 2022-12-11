Günlerin Düşman Çatlatan Kısırının Gerçek Tarifi Ortaya Çıktı! Bir Kez Yiyen Müptelası Oluyor; Reçete Tamam! Hemen Tezgah Başına Geçin!
Kısırı sevmeyen kişi sayısı yok denecek kadar azdır! Hem tadı tuzu hem de ekşisiyle adeta bir lezzet bombası olan kısırın gerçek tarifi sonunda ortaya çıktı. Günlerin altın yıldızı olan kısırın has tarifi sonunda ortaya çıktı. Bir kez yiyenin müptelası olduğu kısırın tam reçetesini sizler için hazırladık. Hemen tezgah başına geçin! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısırın olmazsa olmazı tabi ki bulgur! Mesele bulgurun seçiminde başlıyor. İyi bir bulgurunuz yoksa iyi bir kısır olmayacak demektir. Ne demişler, iyi ürün iyi tabak! Maraşlıların ellerinden çıkan kısırı aynı Maraşlılar gibi yapmak istiyorsanız kısırın içerisine koyacağınız ürünlerin taze ve temiz olmasına özen gösterin. Peki, kısır nasıl yapılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.