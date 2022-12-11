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11 Ara 2022 - 14:53

7 Aylık Hamile Fahriye Evcen’den Korkutan Haber! Oğlu Karan… Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Çareyi Sosyal Medyada Buldu! Neler Oluyor?

Yakın zamanda ikinci çocuğunu kucağına alacak olan 7 aylık hamile Fahriye Evcen’den korkutan bir haber geldi. Oğlu Karan’ın dünyasının başına yıkıldığını ifade eden Fahriye Evcen, yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu. Çareyi sosyal medyada bulan Fahriye Evcen, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…