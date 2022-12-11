Balık Alıcısına Müjde Üzerine Müjde! Palamut, Lüfer, Çinekop, Hamsi Fiyatı Diplerde! Kasa Kasa Alan Bile Var… Bunu Tarih Bile Yazmadı!
Balık alıcısına müjde üzerine müjde verildi. Palamut, lüfer, çinekop, hamsi ve birçok balığın fiyatı diplere kadar düştü. Kasa kasa bile alanın olduğu balık çeşitleri, balık sevenlerinin dikkatlerini üzerine çekti. Bir balıkçı ise durumu “Bunu tarih bile yazmadı” diyerek açıklama yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Omega açısından en zengin ürünlerden biri olan balık, 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir ürün! Taze, mis kokulu balığı sevdiklerinizle sofranızda paylaşmaksa muhteşem bir keyif. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan zamlı balıklardan sonra fiyatlar diğlere çekildi. Palamut sezonu yavaş yavaş kapanırken güncellenen balık fiyatları herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.