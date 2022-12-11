- 11 Ara 2022 - 16:48 G: 11 Ara 2022 - 16:51

Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri…

Tüm emekli vatandaşları bayram ettirecek haber geldi. Öyle bir ikramiye verilecek ki, cepler resmen zıngır zıngır parayla dolacak! Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde emeklinin kafasındaki sorular yavaş yavaş cevaplanmaya başlanmıştı. Emekli maaşlarının ilerleyen dönemlerde netleşeceği biliniyordu. En az 4.200 TL olacağı konuşulan maaşlara şimdi de ikramiye haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Enflasyonun artmasıyla her şeye zam gelmeye başlamıştı. Emekli vatandaşın almış olduğu maaş artık yetersiz bile gelmeye başlamıştı. Ne asgari ücretliyi ne de emekli vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceğini ifade eden devlet büyükleri yüzleri güldürmüştü. Peki, emekli vatandaşa ne kadar ikramiye verilecek?

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11 Ara 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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