Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri…

Enflasyonun artmasıyla her şeye zam gelmeye başlamıştı. Emekli vatandaşın almış olduğu maaş artık yetersiz bile gelmeye başlamıştı. Ne asgari ücretliyi ne de emekli vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceğini ifade eden devlet büyükleri yüzleri güldürmüştü. Peki, emekli vatandaşa ne kadar ikramiye verilecek?

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