Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu, Bikinisiyle Yürek Yaktı! “Bu Hikayede Yanan Aytaç Oldu!” İncecik Vücuduyla Nefesleri Kökten Kesti…
En son olarak Senden Daha Güzel isimli dizide Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel, aşk acısını resmen unuttu. Bikinisiyle adeta yürek yakan Cemre Baysel’in bu karelerini görenler ise “Bu hikayede yanan Aytaç oldu” yorumlarını yaptılar! İncecik vücuduyla nefesleri kökten kesen isim, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilenler…
Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan Aytaç Şaşmaz’la dizide aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel, 10 ay kadar birlikte olmuşlardı. Bir araya gelmemekten yakınan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, iddialara göre telefonda fena bir biçimde kavga etmişlerdi. Yollarını ayıran ikili, sevenlerini derinden üzmüştü. Tatilinden kareler paylaşan Cemre Baysel’in sosyal medya kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.