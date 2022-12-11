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11 Ara 2022 - 17:12

Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu, Bikinisiyle Yürek Yaktı! “Bu Hikayede Yanan Aytaç Oldu!” İncecik Vücuduyla Nefesleri Kökten Kesti…

En son olarak Senden Daha Güzel isimli dizide Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel, aşk acısını resmen unuttu. Bikinisiyle adeta yürek yakan Cemre Baysel’in bu karelerini görenler ise “Bu hikayede yanan Aytaç oldu” yorumlarını yaptılar! İncecik vücuduyla nefesleri kökten kesen isim, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilenler…