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11 Ara 2022 - 21:24

Survivor Nisa Bölükbaşı 85 Milyona Aşkını Haykırdı! Ogeday Girişken’e Tüm Kapıları Kapatınca… “Sen Çıldırmışsın!” Yüzü Bile Kızarmadı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmalarından biri olan Survivor’dan bu yıl kupayı alarak ayrılan Nisa Bölükbaşı, 85 milyona resmen aşkını haykırdı. Ogeday Girişken’le tüm kapılarını kapatan Nisa Bölükbaşı’nın sözleri ise “Sen çıldırmışsın” yorumlarına neden oldu. Yüzü bile kızarmadan bomba bir açıklamada bulunan Nisa Bölükbaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…