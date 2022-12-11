- 11 Ara 2022 - 21:24

Survivor Nisa Bölükbaşı 85 Milyona Aşkını Haykırdı! Ogeday Girişken’e Tüm Kapıları Kapatınca… “Sen Çıldırmışsın!” Yüzü Bile Kızarmadı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmalarından biri olan Survivor’dan bu yıl kupayı alarak ayrılan Nisa Bölükbaşı, 85 milyona resmen aşkını haykırdı. Ogeday Girişken’le tüm kapılarını kapatan Nisa Bölükbaşı’nın sözleri ise “Sen çıldırmışsın” yorumlarına neden oldu. Yüzü bile kızarmadan bomba bir açıklamada bulunan Nisa Bölükbaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2020 döneminde görülen Nisa Bölükbaşı, sempatik tavırlarıyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Yarışmadan sonra Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’yla yakınlaşmıştı. Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenen ikili, aşklarını daha fazla gizleyememişti. Herkesi şok içerisinde bırakan ikili uzun süre birlikte olmuş ve ayrılma kararı almıştı. En son olarak Ogeday Girişken’le bir araya gelen Nisa Bölükbaşı’ndan şimdide yeni bir aşk itirafı geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

11 Ara 2022 - 21:24 Ankara- Yaşam

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