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11 Ara 2022 - 21:24

Gecenin Ucunda Dizisi Saç Baş Yoldurdu! Evli Barklı Adamın Yaptıkları Artık Çileden Çıkarttı! Karısının Yüzüne Dediklerinden Sonra Sevgilisinin Yaptıkları…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda en sonunda aç baş yoldurdu. Evli barklı adamın yaptıkları seyirciyi son noktasına getirdi. Eşi evde kendisini beklerken; sevgilisinin evinin sokaklarında cirit atan isim, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…