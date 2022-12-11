- 11 Ara 2022 - 21:24

Gecenin Ucunda Dizisi Saç Baş Yoldurdu! Evli Barklı Adamın Yaptıkları Artık Çileden Çıkarttı! Karısının Yüzüne Dediklerinden Sonra Sevgilisinin Yaptıkları…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda en sonunda aç baş yoldurdu. Evli barklı adamın yaptıkları seyirciyi son noktasına getirdi. Eşi evde kendisini beklerken; sevgilisinin evinin sokaklarında cirit atan isim, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Peride Celal’in “En güzel romanım” dediği aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinin başrollerinde ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder ve Kaan Taşaner gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Kazım ve Macide’nin imkansız aşkının nasıl imkan tanınır hale geldiğini anlatan dizide bazı sahneler seyirci tarafından kabul görmüyor. Peki, Gecenin Ucunda dizisinde tepki toplayan o sahne neydi?

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11 Ara 2022 - 21:24 Ankara- Yaşam

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