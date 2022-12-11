Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı Gözyaşları İçerisinde Paylaştı! 7 Yıl Evli Olduğu Kocasıyla Ayrılık Haberinden Hemen Sonra… Yürekler Dağlandı!
Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde başrol olarak bulunan Pelin Akil, daha fazla dayamadı ve gözyaşları içerisinde paylaştı. 7 yıl evli olduğu kocasıyla ayrılık haberini sosyal medya üzerinden gözyaşları içerisinde paylaşan Pelin Akil, bir kez daha yürekleri dağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan’la uzun bir süredir evli olan Pelin Akil, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Alin ve Lina adındaki kızlarıyla mutlu bir yuvada Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararlarını duyurarak sevenlerini derinden üzmüştü. Yeniden başına gelen üzücü bir olayla gözyaşlarına boğulan Pelin Akil, sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.