Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Ara 2022 - 21:25

Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı Gözyaşları İçerisinde Paylaştı! 7 Yıl Evli Olduğu Kocasıyla Ayrılık Haberinden Hemen Sonra… Yürekler Dağlandı!

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde başrol olarak bulunan Pelin Akil, daha fazla dayamadı ve gözyaşları içerisinde paylaştı. 7 yıl evli olduğu kocasıyla ayrılık haberini sosyal medya üzerinden gözyaşları içerisinde paylaşan Pelin Akil, bir kez daha yürekleri dağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…