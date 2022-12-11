Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Ara 2022 - 21:25

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Dudak Dudağa Pozları Olay Yarattı! Oğulcan Engin Asıl Şimdi Patlayacak! Çıtır Koca Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük kocasıyla dudak dudağa pozlar verince olanlar oldu. Oğlu Oğulcan Engin’in bu karelerden sonra sinirden deliye döneceğine dair yorumlar gündeme geldi. Çıtır koca olarak bilinen Çağlar Ökten, biricik eşi Seda Sayan için öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı. İşte merak edilenler…