Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Dudak Dudağa Pozları Olay Yarattı! Oğulcan Engin Asıl Şimdi Patlayacak! Çıtır Koca Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük kocasıyla dudak dudağa pozlar verince olanlar oldu. Oğlu Oğulcan Engin’in bu karelerden sonra sinirden deliye döneceğine dair yorumlar gündeme geldi. Çıtır koca olarak bilinen Çağlar Ökten, biricik eşi Seda Sayan için öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı. İşte merak edilenler…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük, oğlu Oğulcan Engin’den 3 yaş büyük Çağlar Ökten’e “Evet” deyince tepkiler arka arkaya gelmişti. Ne denirse denilsin kocasının ellerini sımsıkı tutan Seda Sayan, Nisan ayında evlenme kararı almıştı. Aşkla hayatını yeniden şekillendiren Seda Sayan’ın kocasıyla dudak dudağa pozları nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.