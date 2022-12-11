İrem Derici Leopar Desenli Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Şu Fiziğin Bizi Bizden Alıyor!” Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor, Sanat Eseri Gibi…

Yakın zamanda “Yaz Gülü” isimli bir tekli çıkaran İrem Derici, hem klibiyle hem de ses tonuyla beğenileri kapmıştı. Muhteşem sesiyle yine muhteşem bir eserin altına imzasını atan İrem Derici’nin konserinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. 4000 Euro vererek yaptırmış olduğu göğüslerini ve fiziğini saran bir kıyafet giyen İrem Derici, bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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