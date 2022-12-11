- 11 Ara 2022 - 21:28 G: 11 Ara 2022 - 21:54

İrem Derici Leopar Desenli Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Şu Fiziğin Bizi Bizden Alıyor!” Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor, Sanat Eseri Gibi…

Şarkılarıyla kulakların pasını silen İrem Derici, cesur pozlarıyla da adeta görsel şölen yapıyor. Leopar desenli bir kıyafet giyerek adeta fizik şov yapan İrem Derici’ye hayranları ise “Fiziğin bizi bizden alıyor” yorumları yapıldı. Görenlerin tekrar tekrar baktığı İrem Derici’nin son kareleri sevenleri tarafından sanat eseri olarak değerlendirildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda “Yaz Gülü” isimli bir tekli çıkaran İrem Derici, hem klibiyle hem de ses tonuyla beğenileri kapmıştı. Muhteşem sesiyle yine muhteşem bir eserin altına imzasını atan İrem Derici’nin konserinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. 4000 Euro vererek yaptırmış olduğu göğüslerini ve fiziğini saran bir kıyafet giyen İrem Derici, bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Ara 2022 - 21:28 Ankara- Yaşam

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