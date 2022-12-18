18 Aralık 2022 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 18 Aralık 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında gerçekleştirilen şebeke iyileştirme çalışmaları ortaya elektrik kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Elektrik kesintilerinin Ankara’da bugün etkili olacağı ilçeler ise, Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 18 Aralık 2022 Pazar Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 18 Aralık 2022 Pazar Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
18 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 13 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
18.12.2022 09:45 - 17:45 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUCANLAR, KURNAZ, ARSLANHANE, KAYABAŞI, DOĞRU, ALTIEV, ALTINTAŞ, CEYLAN, GAZETECİ KEMAL AŞIK, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, AKARDERE, ALPULLU, YENİ HAYAT, DAĞ, MEZİT, BAŞKAYA, FİLİZ, DOLU, ŞAFAK, FISTIKLI, ILGIN, BÖCEK, EV KADINI, MERMERLİ, MERDİVENLİ, KÜÇÜKSİNAN, OLUK, DALFES, İNEGÖL, METE, DEVELİ, DİREKLİ, YASA, KALE
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 340, 335, 333, ŞEHİT ONUR DOĞAN
Bakım Çalışması
19.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERBERLER, SERGİ, YAZBAŞI, PAZAR, EĞERLİKOZÖREN, ATPAZARI, DEVELİ, DİREKLİ, KAYABAŞI, YASA, KALE KAPISI, KARADERE, KALFA, KAYALIK, YALÇINKAYA, YENİ HAYAT, MERDİVENLİ, DERİNCE, KAĞNI, DAĞ, AKDAĞ, KANİJE, GENÇ, ARSLANHANE, HACETTEPE, SARIGÜL, AKARDERE, GÜZELKIZ, ALAKUŞ, KAHRAMANLAR, MERMERLİ, ŞENLİK, ULUCANLAR, 753/8-, CEYLAN, YAYÇEKEN, CAN, SEVİNÇ, İNEGÖL, METE, ERYOKUŞU, KAYHAN, KAYSERİ, DOĞRU, KORU, ÜÇÜZ, KURNAZ, HAMAM ARKASI
Bakım Çalışması
20.12.2022 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, 986, DENİZCİLER, KALE, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI
Bakım Çalışması
20.12.2022 21:15 - 05:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DENİZCİLER, GEYVE, ACI ÇEŞME, BİRLİK, DİBEK, EĞERCILER, ESEN, ESKİCİOĞLU, İNAN, İŞÇİ, KALAŞ, KANTARCILAR, KARGALI, KARGI, KUMRUCUK, LEYLEKLI, PALA, TAŞÇILAR, TAYYARE, YAPINCAK, ZÜMRÜT, ESKİCİ, KILIÇLI, TAHTAKONAK, ANAFARTALAR, ŞENGÜL, YENİCE
Bakım Çalışması
20.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
19.12.2022 17:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAFARTALAR, KARGALI, ESEN, GÜLER, KALAŞ, KALYON, ÖRTMELİ, TALATPAŞA, YAĞCILAR, YAMANLAR, ENGÜRÜ, HAMARATLAR, MAZI, NEŞET ERTAŞ, SARAÇLAR, SEMERCİLER, DARACIK, KEKLİK, SAKSI, YUMLU, ESKİCİOĞLU
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİCİK, 3204, TUĞLA, GİCİK.., 3111, 3205, 3206, GİCİK., 3203, 3117, 3091, ÇAYIRÖZÜ, TATLAR MAHALLESİ, TATLAR KÖYÜ, ORHANGAZI, 3033, 3115, 3092, 3089, 3100, BEŞEVLER, 3053, 3066, 3090, 3095, 3098, 3148, 3108, 3017, 3039, 3028, 3035, 3154, 3041, 3212, 3040
Bakım Çalışması
20.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAPÜRÇEK, 1699/1, ŞEHİT HARUN AYDIN, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 424, 416, 425/1, 423, 430, 425, 427
Bakım Çalışması
20.12.2022 10:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 438, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 434, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 400, 430, 422, 436, 348, 435, 428, 429, 418, 420, 416, 419, 415, 401, 431, 432, 423
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
21.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZAL., DERE_3, 1538 CADDE, ESENBOĞA HAVAALANI YOLU
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 18.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 620, 621, 623, GALİP ERDEM, 625, MEDİNE MÜDAFİİ, 622, GÜNEYPARK
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT REİS, KUBİLAY, ANIT, BİTİŞTİREN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK, IŞIK, KÜLTÜR, TUNCER
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 472, 471, 467, 476, 393, 474, 469, 475, 473
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 747, AHMETADİL, ÖZVATAN, GÜZELKENT, FUAR, HOŞDERE, DİKMEN VADİSİ 2.ETAP, DİKMEN, MANOLYA, RAĞBET, YEŞİLVADİ, EFE, REŞAT NURİ, ŞAİR NAZIM, 746
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2935, 2935 VAKIFLAR GÜZELSU SİTESİ, AHMET TANER KIŞLALI, 2894, 2896, 2918, 2935 ALTAN GÜNALP SİTESİ ., 2902, 2933
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1597, 1597 CADDE
Bakım Çalışması
19.12.2022 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1126, 1127, 1112
Bakım Çalışması
20.12.2022 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMBOL
Bakım Çalışması
21.12.2022 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1000, 928, 927, 953, 881, 929, 896/2, 925, 900, 896/1, 952/3, 1018, 1012, 952, 1020, 956, 926, 924, 899, 922, 897/1, 898, 896/3, 897/2, 921, 897
Bakım Çalışması
20.12.2022 11:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞU, BAĞLUM, ULUHARMAN, MİMAR SİNAN, ÇAĞRI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OKUL, PINARBAŞI, SUSUZ, KIRKPINAR, HATİPOĞLU, ERKAN, AKTAŞ, MEHMET KILIÇ ASLAN, ALPARSLAN, KAZIM KARABEKİR, HİLAL, AKBAĞ, HÜRRİYET, MENDERES, ÖZDEMİR, DEMİR, IRMAK, CUMHURİYET, SAKARYA, ZÜMRÜT, ASAF, AKYÜZ, MEHMET AKİF, KAHYA, BAYRAM, AKİL, AYDIN, FATİH, BELEDİYE., ATATÜRK, ZAFER, AYSEL, ULU, ÇAVDAR, CEYLAN, HALİS, ALİ AŞLAR, BARDAK, MESNEVİ, YAĞMUR, SEVGİ, ELÇİ, TORİNGİL-, DEDEARDI, FİLİSTİN, SÜLEYMANİYE, BİLLUR, APAK, SANAYİ, SÜMER, ALPEREN, GÜLEÇ, YILDIRAN, KULE, SEVİNÇ, ŞEHİT GÜRBÜZ İPEK, ERENLER, YUNUS EMRE, ORDU, ŞENKAL, RAUF DENKTAŞ, BARBAROS, GÜRAY, MUSTAFA KEMAL, ÖZTÜRK, SAHİL, SERPİL, ŞENTÜRK, TUĞBA, AKDOĞAN, EĞİLMEZ, SİBEL, KONAK, HÜLYA, MİMAR SİNAN.., KARANFİL, MEZARLIK, MAHMUTÇAVUŞ, ZARİF, ALBAYRAK, RÜZGARLI, UYSAL, MİNE, İNCİRLİ, ÇIRAĞAN, CAMİ, CONK BAYIRI, CENGİZ TOPEL, DENİZ, KARAYAZI, SEMAVİ, ÖRNEK, SAĞLIK, ÜSTÜN, UFUK, MEYVALI, GÖKMEN, ÇAĞATAY, OKULLAR
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 16 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 19.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1504, 1505
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:32 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİYE, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, YONCAGÜL K.Y.KOOP., S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 2412, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4317, FATİH, 4316, 4325, 4313, 4326, 4314
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1514, ŞEHİT PİLOT LEVENT ŞAHİN
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU, 677, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4356, A KÜMESİ AKKAYA, TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ, DUMLUPINAR, 4351, SAFAHAT, 4353, 4409, 4331, 4346, 4368
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, 2318, TÜZÜN
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330
Bakım Çalışması
19.12.2022 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2214, 2219, 2204, 2205, 2212, 2215, 2206, 2203, ELVAN, 2231, 2226, ZİRVE, 2217
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SABRİ KARTAL, 1995, 1974, 1973, 1988, 1752, 1969, İSTASYON, 1990, 2000, 1915, 1999, 1991, 1681, ATİLLA EŞER, 1993, 2001, 1989, 1971, 1965, 1967, 1994, AYAŞ ANKARA YOLU
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
19.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 2072, 2105, 2086, 2087, AYŞECİK, 2093, 2096, ÜLKÜ YOLU, 2091, 2106, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, 2084, 2094, ŞEHİTLER, 2083
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, ESELER, SANAYİ, KOCAOĞLU, EMEK, BARIŞ, CEVHER, TUNÇ, FATİH, SOLGANLAR, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER CADDESİ, YENİ, ATILIM, GÜVEN, BAŞARAN, VEFA, 8 NOLU, ORTA, ÇELEBİ, 4462, TUNA, DIRAZLAR, BÖREKÇİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 18.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, AYYILDIZ, KAYAPINAR, MURADİYE, ULUGÜNEY, HATİPOĞLU, OKUL, ÇORAKLIK, GÜZELYURT, BARBAROS, KÖSRELİK KÜME, VEFA, ÇEVRİM, KAVAKDERESİ, AKYOL, ÇIRAHAN, GÜLŞEN, SANATKAR, YAMAÇ, DENİZKIZI, AYAN, BALABAN, SABAN, ZORBA, YEŞİLKÖY, GÜZELTEPE, MEYVALI, GEÇİM, KAYNAŞLI, GRAFİK, FLÜT, KÖSRELİK, BÖCEK, GÜFTEM, YÜCEL, BAKIR, ŞEHİT ALPER İNANIR, KADIRGA, KALBURCU, ALİ AŞLAR, ÇÖMLEKÇİ, BESTE 1, ÇAKMAK, KIRÇİÇEĞİ, DEMİRHAN, BARIŞ, KARŞIYAKA, KARA KAZIM, CEYHAN, RADAR, KOŞAR, BURAK, SULTAN AHMET, KÖPRÜ-, NEVRUZ, NERGİS, ÇOBANKIZI, MODERN, FIRAT, ZALİM, GÜVEN, KARAYAZI, GÜLER, ÇALISEKİ, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, HASGÜL, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, RECEP, KEMERALTI, GELİŞMİŞ, KAVAKLI, EYLÜL, CAN, YÜKSEL, HALAY, TURNA, GÜMRÜK, KARGA, GEVHER, ÇAMLIBEL, SARIBEYLER, GÜLKURUSU, KUŞKU, KARMA, MARTI, YONCA, BUDAK, ÖRNEK, AKS, SULTAN, MEHTAP, AYDEMİR, ESENTEPE, ÇIRAĞAN, KARA ALİ, BARBAROS., TURAN, AZİZ, BOSNA, NAMIK KEMAL, KONAR, GANİMET, KÜNYE, BAHAR, DİKEY, GÖKMEN, HANÇER, İNCİRLİ, KAYIP, AZİMET, UYANIŞ, EMİN, MOTOR, FİŞEK, SEVİM, NEFİSE, ESED, ÖZTEKİN, TAZI, BOZOK, ÇÜRÜK, FAHİM, DOĞUŞ, KULLUK, DİKİZ, EĞİTİM, ÇALIK, MOR, FARK, KUVVET, BAĞLUM, AKÇE, GENÇ, ÇALSEKİ, BALSIZ, GÜL, HELAL, GÜZEL BAHÇE, BOR, HÜDAVERDİ, SERİN, GÜNCEL, ÇAYLAK, FİLİZ, ORDU, BAYRAKLI, KÜRESEL, KADER, MELEK, TURKUAZ, KAMPÜS, GELEBERA, GEYSU, PINARBAŞI, NATUREL, GÜZELYURT BAĞLUM, KIZIK DAĞI-, BOZYAKA, İNÖNÜ, GÜL ALİ, ORTAKÖY, KÖSRELİK-, SÜMER, YERYÜZÜ, ASMALI, TÜRKMENBAŞI, ZERDALİ
Bakım Çalışması
18.12.2022 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBABA, 1092, ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU, 1098, 1093, 1091, 1096, 1099, 1119, 1114
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİRİŞ, PAYDOS, ŞANTİYE, AHİLER, ARA, AŞIK VEYSEL, AYDOS., BELEDİYE, CİHANGİR, FATİH, MENEKŞE, EŞREF APAK, SARAÇ, TUNA, YAVUZ, ALİ KUŞCU, SAY, SOY, AYDOS
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATIŞ, HOŞNUT, SELÇUKLU
Bakım Çalışması
20.12.2022 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, 986, DENİZCİLER, KALE, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI
Bakım Çalışması
21.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUSUZ, AKTAŞ, AKYÜZ, MESNEVİ, ULUHARMAN, TORİNGİL-, YILDIRAN, YUNUS EMRE
Bakım Çalışması
20.12.2022 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HATİPOĞLU, OKUL, GÜZELYURT, VEFA, SABAN, BARIŞ, KARA KAZIM, CEYHAN, BURAK, KARAYAZI, GÜLER, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, HASGÜL, RADAR, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, RECEP, CAN, AYDEMİR, AZİZ, ÇAYLAK, İNÖNÜ
Bakım Çalışması
20.12.2022 11:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞU, BAĞLUM, ULUHARMAN, MİMAR SİNAN, ÇAĞRI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OKUL, PINARBAŞI, SUSUZ, KIRKPINAR, HATİPOĞLU, ERKAN, AKTAŞ, MEHMET KILIÇ ASLAN, ALPARSLAN, KAZIM KARABEKİR, HİLAL, AKBAĞ, HÜRRİYET, MENDERES, ÖZDEMİR, DEMİR, IRMAK, CUMHURİYET, SAKARYA, ZÜMRÜT, ASAF, AKYÜZ, MEHMET AKİF, KAHYA, BAYRAM, AKİL, AYDIN, FATİH, BELEDİYE., ATATÜRK, ZAFER, AYSEL, ULU, ÇAVDAR, CEYLAN, HALİS, ALİ AŞLAR, BARDAK, MESNEVİ, YAĞMUR, SEVGİ, ELÇİ, TORİNGİL-, DEDEARDI, FİLİSTİN, SÜLEYMANİYE, BİLLUR, APAK, SANAYİ, SÜMER, ALPEREN, GÜLEÇ, YILDIRAN, KULE, SEVİNÇ, ŞEHİT GÜRBÜZ İPEK, ERENLER, YUNUS EMRE, ORDU, ŞENKAL, RAUF DENKTAŞ, BARBAROS, GÜRAY, MUSTAFA KEMAL, ÖZTÜRK, SAHİL, SERPİL, ŞENTÜRK, TUĞBA, AKDOĞAN, EĞİLMEZ, SİBEL, KONAK, HÜLYA, MİMAR SİNAN.., KARANFİL, MEZARLIK, MAHMUTÇAVUŞ, ZARİF, ALBAYRAK, RÜZGARLI, UYSAL, MİNE, İNCİRLİ, ÇIRAĞAN, CAMİ, CONK BAYIRI, CENGİZ TOPEL, DENİZ, KARAYAZI, SEMAVİ, ÖRNEK, SAĞLIK, ÜSTÜN, UFUK, MEYVALI, GÖKMEN, ÇAĞATAY, OKULLAR
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1610, 1644, ARPAÇAY, 1604, 1851, 1631/1, 1631, 1669, 1608, 1605/1, 1607, 1595, 1600/1, 1648, 1645, 1646, 1637, 1636, 1634, 1631/4-, 1633-, 1631/6, 1631/3, 1572, 1628, 1833, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1606, 1596, 1643, 1629, 1647, 1586/1, 1589/1, 1603, 962, 1649
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 18.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, AYYILDIZ, KAYAPINAR, MURADİYE, ULUGÜNEY, HATİPOĞLU, OKUL, ÇORAKLIK, GÜZELYURT, BARBAROS, KÖSRELİK KÜME, VEFA, ÇEVRİM, KAVAKDERESİ, AKYOL, ÇIRAHAN, GÜLŞEN, SANATKAR, YAMAÇ, DENİZKIZI, AYAN, BALABAN, SABAN, ZORBA, YEŞİLKÖY, GÜZELTEPE, MEYVALI, GEÇİM, KAYNAŞLI, GRAFİK, FLÜT, KÖSRELİK, BÖCEK, GÜFTEM, YÜCEL, BAKIR, ŞEHİT ALPER İNANIR, KADIRGA, KALBURCU, ALİ AŞLAR, ÇÖMLEKÇİ, BESTE 1, ÇAKMAK, KIRÇİÇEĞİ, DEMİRHAN, BARIŞ, KARŞIYAKA, KARA KAZIM, CEYHAN, RADAR, KOŞAR, BURAK, SULTAN AHMET, KÖPRÜ-, NEVRUZ, NERGİS, ÇOBANKIZI, MODERN, FIRAT, ZALİM, GÜVEN, KARAYAZI, GÜLER, ÇALISEKİ, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, HASGÜL, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, RECEP, KEMERALTI, GELİŞMİŞ, KAVAKLI, EYLÜL, CAN, YÜKSEL, HALAY, TURNA, GÜMRÜK, KARGA, GEVHER, ÇAMLIBEL, SARIBEYLER, GÜLKURUSU, KUŞKU, KARMA, MARTI, YONCA, BUDAK, ÖRNEK, AKS, SULTAN, MEHTAP, AYDEMİR, ESENTEPE, ÇIRAĞAN, KARA ALİ, BARBAROS., TURAN, AZİZ, BOSNA, NAMIK KEMAL, KONAR, GANİMET, KÜNYE, BAHAR, DİKEY, GÖKMEN, HANÇER, İNCİRLİ, KAYIP, AZİMET, UYANIŞ, EMİN, MOTOR, FİŞEK, SEVİM, NEFİSE, ESED, ÖZTEKİN, TAZI, BOZOK, ÇÜRÜK, FAHİM, DOĞUŞ, KULLUK, DİKİZ, EĞİTİM, ÇALIK, MOR, FARK, KUVVET, BAĞLUM, AKÇE, GENÇ, ÇALSEKİ, BALSIZ, GÜL, HELAL, GÜZEL BAHÇE, BOR, HÜDAVERDİ, SERİN, GÜNCEL, ÇAYLAK, FİLİZ, ORDU, BAYRAKLI, KÜRESEL, KADER, MELEK, TURKUAZ, KAMPÜS, GELEBERA, GEYSU, PINARBAŞI, NATUREL, GÜZELYURT BAĞLUM, KIZIK DAĞI-, BOZYAKA, İNÖNÜ, GÜL ALİ, ORTAKÖY, KÖSRELİK-, SÜMER, YERYÜZÜ, ASMALI, TÜRKMENBAŞI, ZERDALİ
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 733/3, 788, 800, 803/1, NATOYOLU, 799, 752, 791, 795, 804, 800/1, 797, 802, 777
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, 206, MAMAK ÇARŞIİÇİ, 279, 181, 207, 218
Bakım Çalışması
19.12.2022 13:30 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 852, 860, 859, ŞEHİT MURAT YATARKALKMAZ, 855, NATOYOLU, 854, 856, 857, 858, 861, 850, 862/1, 848, 853
Bakım Çalışması
20.12.2022 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, KIŞLADERE, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2162, 2144, 2131, 2186, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169, 2160
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENDERES, EVREN, 2258, 2218, ARDIÇÖZÜ, 2214, 2217, YUNUS EMRE., 2257, 2166, 2259
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYÜPOĞLU, GÖKÇELER, MERKEZ, ŞÜKÜRŞÜK, KENANLAR, HIDIRLI, SAYVANLAR, KADIOĞLU, ÇELEBİOĞLU, ÖRENCİK, KÖYÜN KENDİSİ, SITLIKOĞLU, KARANİ, YAYALAR, KABALAR, TERKE, KAYKIOĞLU, 985, ÇALIKOĞLU, LİSE, MURAT, 314, CEVİZLİ, ÇALCAÖREN, TEPE, MAZLUMLAR, ALİFAKOĞLU, GEMİCİOĞLU, ÇIRAKLI, TAMİŞ, DEMİRCİOĞLU, BODUROĞLU, BOSTANCI, ÖMÜROĞLU, BAKACAK, NUHOĞLU, KABAOĞLU, HALİLOĞLU, İMAMOĞLU, KAVALOĞLU, AHMETCİ, ÇAY, ÇALIŞ, SOFUOĞLU, HEKİMLİ, EKMEKÇİOĞLU, TERZİOĞLU, SARIOĞLU, KARABACAK, KARAMEHMETOĞLU, KARTALLAR, CÜCEY, BAŞÖREN, KURTÇULAR, KAYA, HACİZ OĞLU, KELEKOĞLU, DEREKÖY, ÇİLEKOĞLU, HESLEMOĞLU, BİCCO
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 24 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 18.12.2022 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MACUN, YENİKÖY, MEDRESE, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, ÖRNEK KUŞCU, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, KARGALI MÜCAVİR
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM KARABEKİR., POYRAZ..., HANIMELİ., ERGENEKON., YAVUZ..., ÜLKÜ.., GÜNEY, YAĞMUR., ÇOĞLU MAHALLESİ
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU, 677, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4356, A KÜMESİ AKKAYA, TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ, DUMLUPINAR, 4351, SAFAHAT, 4353, 4409, 4331, 4346, 4368
Bakım Çalışması
20.12.2022 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİNEVLER
Bakım Çalışması
20.12.2022 11:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİNEVLER
Bakım Çalışması
20.12.2022 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİNEVLER
Bakım Çalışması
21.12.2022 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİNEVLER, 2438
Bakım Çalışması
21.12.2022 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİNEVLER
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİNEVLER, 2437
Bakım Çalışması
19.12.2022 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKI, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
19.12.2022 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
19.12.2022 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER
Bakım Çalışması
19.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 18.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, AYYILDIZ, KAYAPINAR, MURADİYE, ULUGÜNEY, HATİPOĞLU, OKUL, ÇORAKLIK, GÜZELYURT, BARBAROS, KÖSRELİK KÜME, VEFA, ÇEVRİM, KAVAKDERESİ, AKYOL, ÇIRAHAN, GÜLŞEN, SANATKAR, YAMAÇ, DENİZKIZI, AYAN, BALABAN, SABAN, ZORBA, YEŞİLKÖY, GÜZELTEPE, MEYVALI, GEÇİM, KAYNAŞLI, GRAFİK, FLÜT, KÖSRELİK, BÖCEK, GÜFTEM, YÜCEL, BAKIR, ŞEHİT ALPER İNANIR, KADIRGA, KALBURCU, ALİ AŞLAR, ÇÖMLEKÇİ, BESTE 1, ÇAKMAK, KIRÇİÇEĞİ, DEMİRHAN, BARIŞ, KARŞIYAKA, KARA KAZIM, CEYHAN, RADAR, KOŞAR, BURAK, SULTAN AHMET, KÖPRÜ-, NEVRUZ, NERGİS, ÇOBANKIZI, MODERN, FIRAT, ZALİM, GÜVEN, KARAYAZI, GÜLER, ÇALISEKİ, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, HASGÜL, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, RECEP, KEMERALTI, GELİŞMİŞ, KAVAKLI, EYLÜL, CAN, YÜKSEL, HALAY, TURNA, GÜMRÜK, KARGA, GEVHER, ÇAMLIBEL, SARIBEYLER, GÜLKURUSU, KUŞKU, KARMA, MARTI, YONCA, BUDAK, ÖRNEK, AKS, SULTAN, MEHTAP, AYDEMİR, ESENTEPE, ÇIRAĞAN, KARA ALİ, BARBAROS., TURAN, AZİZ, BOSNA, NAMIK KEMAL, KONAR, GANİMET, KÜNYE, BAHAR, DİKEY, GÖKMEN, HANÇER, İNCİRLİ, KAYIP, AZİMET, UYANIŞ, EMİN, MOTOR, FİŞEK, SEVİM, NEFİSE, ESED, ÖZTEKİN, TAZI, BOZOK, ÇÜRÜK, FAHİM, DOĞUŞ, KULLUK, DİKİZ, EĞİTİM, ÇALIK, MOR, FARK, KUVVET, BAĞLUM, AKÇE, GENÇ, ÇALSEKİ, BALSIZ, GÜL, HELAL, GÜZEL BAHÇE, BOR, HÜDAVERDİ, SERİN, GÜNCEL, ÇAYLAK, FİLİZ, ORDU, BAYRAKLI, KÜRESEL, KADER, MELEK, TURKUAZ, KAMPÜS, GELEBERA, GEYSU, PINARBAŞI, NATUREL, GÜZELYURT BAĞLUM, KIZIK DAĞI-, BOZYAKA, İNÖNÜ, GÜL ALİ, ORTAKÖY, KÖSRELİK-, SÜMER, YERYÜZÜ, ASMALI, TÜRKMENBAŞI, ZERDALİ
Bakım Çalışması
18.12.2022 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4009, 4007, 3601, 3602, 3603/3
Bakım Çalışması
19.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1940, 2067
Bakım Çalışması
20.12.2022 10:01 - 12:01
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, MELİH GÖKÇEK, 1499
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, ÇUKURKÖY, GÖL, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN
Bakım Çalışması
21.12.2022 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1610, 1644, ARPAÇAY, 1604, 1851, 1631/1, 1631, 1669, 1608, 1605/1, 1607, 1595, 1600/1, 1648, 1645, 1646, 1637, 1636, 1634, 1631/4-, 1633-, 1631/6, 1631/3, 1572, 1628, 1833, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1606, 1596, 1643, 1629, 1647, 1586/1, 1589/1, 1603, 962, 1649
Bakım Çalışması
21.12.2022 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYDARCAN KILIÇDOĞAN, 2341, 2336, BATI
18 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
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18 Ara 2022 - 10:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.