Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 12 Aralık 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 12 Aralık 2022 Pazartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında gerçekleştirilen şebeke iyileştirme çalışmaları ortaya elektrik kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Elektrik kesintilerinin Ankara’da bugün etkili olacağı ilçeler ise, Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
12 Aralık 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 12.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2227
Bakım Çalışması
12.12.2022 11:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 877/1, 859, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 880/1, CELAL ESAT ARSEVEN, ASALET, AKARSU, 841, TAŞDELEN, SAFAHAT, 799, 798, 802, 806, FERAH, 809, 811, ŞEHIT SALIH EROĞLU, ZEMHERİ, 840, HACI BAYRAM VELİ, 105, 119/2, 805, 812, 1216/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN
Bakım Çalışması
13.12.2022 19:00 - 22:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLITEPE, DALBOYU, BİLGİN, 9963 ADALAR ARASI
Bakım Çalışması
13.12.2022 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 364, 375, 370, 335, 369, 390, 373, 391, 340, ŞEHİT ONUR DOĞAN, 339, 348, 372, 377, YEŞİL KUŞAK, 371
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 990/1, 993, 998/2-, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 953, 1005, 948, 952
Bakım Çalışması
12.12.2022 22:15 - 06:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUCANLAR, KURNAZ, ARSLANHANE, KAYABAŞI, DOĞRU, ALTIEV, ALTINTAŞ, CEYLAN, GAZETECİ KEMAL AŞIK, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, AKARDERE, ALPULLU, YENİ HAYAT, DAĞ, MEZİT, BAŞKAYA, FİLİZ, DOLU, ŞAFAK, FISTIKLI, ILGIN, BÖCEK, EV KADINI, MERMERLİ, MERDİVENLİ, KÜÇÜKSİNAN, OLUK, DALFES, İNEGÖL, METE, DEVELİ, DİREKLİ, YASA, KALE
Bakım Çalışması
13.12.2022 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERBERLER, SERGİ, YAZBAŞI, PAZAR, EĞERLİKOZÖREN, ATPAZARI, DEVELİ, DİREKLİ, KAYABAŞI, YASA, KALE KAPISI, KARADERE, KALFA, KAYALIK, YALÇINKAYA, YENİ HAYAT, MERDİVENLİ, DERİNCE, KAĞNI, DAĞ, AKDAĞ, KANİJE, ARSLANHANE, HACETTEPE, SARIGÜL, AKARDERE, GÜZELKIZ, ALAKUŞ, KAHRAMANLAR, MERMERLİ, ŞENLİK, ULUCANLAR, 753/8-, CEYLAN, YAYÇEKEN, CAN, SEVİNÇ, İNEGÖL, METE, ERYOKUŞU, KAYHAN, KAYSERİ, DOĞRU, KORU, ÜÇÜZ, KURNAZ, HAMAM ARKASI
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GENÇLİK, KIZILCIK, AŞKABAT, GÜZALTAN, ÖMER SEYFETTİN, SÜLEYMANBEY, ŞEHİT ÇETİN GÖRGÜ, BİTİŞTİREN, NİGAR, TURGUT REİS
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2950(MAVİŞEHİR SİTESİ), 2945, 2943, 2944, 2946, 2954, 2629
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ, KUYUCAK, KİRAZLI, SERPMELER, ÜZÜMCÜ, KAYIK
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2024, 2020, 1920 BEYKÖY SİTESİ, 2030, BEYSU VİLLAKENT 2 SİTESİ, 2010, 1920, 2017, 2019, 2012 BEYKÖY SİTESİ, 2009, 2011 BEYKÖY SİTESİ, 2012, 2028, 2013, 2008, 2031, 2011
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA, KIRIM
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399
Bakım Çalışması
13.12.2022 17:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110, 114, ATOM, GİMAT, 115
Bakım Çalışması
14.12.2022 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
13.12.2022 11:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 858, 864, CEVİZLİDERE, 865, 863, 862, MEVLANA
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 16 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 12.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2330
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, 2319
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 210, 1.TBMM
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 259
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:15 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1773, A KÜMESİ AKKAYA, A KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, KOCA MUHTAR, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KAZIM KARABEKİR, ÇAĞABEY (MESCİT), KUYUCU, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, CAMİ, ÇAĞABEY, KANUNİ, ULUPINAR_1, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, YAVUZ SELİM, KARAAĞAÇ., KANUNİ (MESCİT), YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, GÜNEYCE, PERİLİ, BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, PİRİREİS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, ERGENEKON, SANCAK, VATAN, YILDIZ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, BARBAROS, SALİHLER, GARİPÇE, KADIOBASI, AFŞAR KÜME EVLERİ., KOZAYAĞI
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, DUMLUPINAR, İBRAHİM AĞA, 4407, 4405, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187
Bakım Çalışması
12.12.2022 13:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1485, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, 807, 804
Bakım Çalışması
13.12.2022 13:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇ ŞEHİTLER, 211
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SABRİ KARTAL, 1995, 1974, 1973, 1988, 1969, İSTASYON, 1990, 2000, 1915, 1999, 1991, 1681, ATİLLA EŞER, 1993, 2001, 1989, 1971, 1965, 1967, 1994, AYAŞ ANKARA YOLU
Bakım Çalışması
14.12.2022 13:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 2072, 2105, 2086, 2087, AYŞECİK, 2093, 2096, ÜLKÜ YOLU, 2091, 2106, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, 2084, 2094, ŞEHİTLER, 2083
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FABRİKA, HÖYÜK, SELAHADDİN EYYUBİ, 1041, 1051
Bakım Çalışması
14.12.2022 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÖYÜK, 1079, 1000, BAĞLICA, BAĞLICA KÖYÜ, SELAHADDİN EYYUBİ, FABRİKA, 1078, 1047, SARITAŞ, 1073, ETİMESGUT, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 1041, 1048, 1080, 1077, 1051, 1054, 1053, 1045, 1050, 1049, 1040, 1043, 1052, 1075, 1044
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:45 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 21 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREKÖY, KARAÖMERLİ, ALTUNÇANAK
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, DEREKÖY
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, ALTUNÇANAK, DEREKÖY, KUTLUHAN
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIMURATLI, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ, VELİHİMMETLİ KARŞIYAKA, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, BAĞLAR MEVKİİ, VELİHİMMETLİ BAĞLAR
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVREN YAYINCILIK-, OĞULBEY, 3057, 3163, YAĞLIPINAR, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., MAHMATLI BAHÇE
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, OĞULBEY, 3325, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YAĞLIPINAR
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACILAR KÜME, 1327, 1312/1, 1278, 1326, 1325, 1283, 1284, 1282, KARŞIYAKA MAHALLESİ
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPAKLI, SUBAŞI, TÜRK ŞEREFLİ
Bakım Çalışması
12.12.2022 12:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKÇEHÜYÜK, OĞULBEY, YAVRUCUK KÜME, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
Bakım Çalışması
12.12.2022 12:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 886, HACIMURATLI
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIMURATLI
Bakım Çalışması
12.12.2022 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIMURATLI
Bakım Çalışması
13.12.2022 12:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIMURATLI, HACIMURATLI K.Y.KOOP.
Bakım Çalışması
13.12.2022 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIMURATLI, HACILAR KÜME
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ, KOÇAK
Bakım Çalışması
14.12.2022 12:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIZ_1, BALLIKPINAR KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, KÖY YOLU CAPİTAL CONTRY VİLLALARI, BALLIKPINAR
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KERPİÇ, KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TOYÇAYIRI, BAHÇECİK, ALTUNÇANAK, KİRAZOĞLU, SARIGÖL, ATAKÖY, MERKEZ DEMİRÖZÜ, SİNANLI, DURUTLAR, YEŞİLYURT, ESEN, SARIDEĞİRMEN, ALAHACILI, KARAPINAR, ESKİKIŞLA, EVLİYAFAKI, SAATLİ, AKTEPE, KARAÖMERLİ, BÜYÜKKONAK, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, İNCİRLİ, TABAKLI, EVCİ, GÜLTEPE, KAVURMACI, YAYLABEYİ, BOĞAZKAYA, TÜRKHÜYÜK, SIRÇASARAY, GEDİK, ÇATAK, YAMAK, KÜÇÜKKONAK, GERMİK, TEPEKÖY, DEREKÖY, DEVECİPINARI, KAVAK, KARASÜLEYMANLI, EMİRLER, ATATÜRK, KESİKKAVAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, SÖĞÜTTEPE, MOLLARESUL, KUTLUHAN, HIDIRLAR, YEŞİLÖZ, SİNCİK
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3839, 3832, 3828, 3831, 3834, 3835, ÖRENCİK, 3842, 3830, 3833, 3837, 3818, 3829, SEĞMENLER, 3871, 3811, 3803, 281, 3756, 3755, 3758, 3805, 3847, 3852, 3757, 3815, 3765, 3822, 3754
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHİBOZ, 15, GÜNALAN, DELİLER ÇİFTLİĞİ, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., ABAZLI, FATİH
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 11 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 13.12.2022 16:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPSAKAL, YAZIÇAM ARKI, İBİKTEPE, KUZYAKA 1, GANİZADE ÇEŞME, 10564, 11020, 11017, 11012, 11013
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURSA, FELEK, FEZA, FÜGEN, GÜNEY, 434, KIZLAR PINARI, FINDIKLI, BALİNA
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATLILAR, AFACAN, AŞIKPAŞA, BAKKAL, BAŞBUĞ
Bakım Çalışması
12.12.2022 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞIKPAŞA, 1124, 1118, 1114, CEVİZ, 1193, ASMA, ATLILAR, AYLA 1, 1201, ŞAHİNTEPE, BOZGEDİK, ÇÖMLEKÇİ
Bakım Çalışması
12.12.2022 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALI, ALEV, AYLA, AFACAN, AVCI, AĞAÇKAKAN, ATLILAR, AHMETADİL
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, GÜNEŞTEPE, KAYMAKAM, ALTUĞ, ŞÜKRÜ KALE, ALİ BABACAN, DEREBEY, BERAT CÖMERTOĞLU, AKDENİZ, POLAT, ERDAL, DAĞ, BELKIZ, ARMAĞAN, BAĞYOLU, SEZAİ KÜÇÜK, İLDEŞ, KERKÜK, GÜNEY, ŞEHİT CEVAT ALICI, ZAFER OKULU, YAĞCILAR, ATLAS, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, SELİMİYE, GÖKKUŞAGI, ÜZÜM, AŞIR GÖRGÜLÜ, MUSA ÇAVUŞ ÜNAL, İSTİKBAL, KORAY, MUSTAFA ERDİL, AHMET YESEVİ, MİLLİYET, TERMİNAL, DUTLUK, YÜKSEL, SELVİ, YAMAN, GÜLGÜN, ETLİOĞLU, ALTINTEPE, AYASOFYA, BARAVAN, ŞÖLEN, YÜCEL, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, MERT, NEVZAT KILIÇASLAN, REYHAN, BEZİRHANE, AYDIN, KUŞKONMAZ, TAŞKALE, ÇEVRE YOLU, SARGIN, EROĞLU, İLHAN TURAN, AYANLAR, MEHMETÇİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, KIYAK, SİNDEL FİNGEN, AKAY, ÖMER BOZKIR, İSMET PAŞA, ANIL, ULUS, ANKARA, KILIÇASLAN, TEKİN, ALTINBAŞAK, KURTDERELİ, ÇİĞDEM, CEBİRLİ, AYATA, DÜĞEROĞLU, DEMİRAYAK, AKDAĞ, ERDOĞDU, İBRAHİMBEYLİ, PAZAR, ONAT, ÇOBANOĞLU, ASİL, GÖRGÜLÜ, DURGUN, AZİZ MAHMUT HÜDA-İ, GÖZDE, ÇAVUŞKÖYÜ, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, MEZGİT, ARIKAN, SEVGİ, YAĞMUR, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, ALTINCI, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, ÇAĞLA, YURT, ÇUBUK, AŞİYAN, ATEŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAK, DAĞILGAN, DAĞISTAN, ESRA, FİDAN, CEMRE, HİLAL, KABADAYI, ÖDEVCİ, KOZANOĞLU, OĞULCAN, SEZAİ ŞİMŞEK, PEKMEZCİ, SAKA, SAVAK, SİNEM, SORGUN, DURU, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, TUNALI, ORMAN(2), YUVA, PAZAR 1, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, MİMAR SİNAN, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, ÇATALPINAR, BİLGE, ÇELEBİ, DADI, NİSA, GİRNE, OZAN, OLGUN, ŞEHİT ORHAN DURUKAN, BENGÜ, FATİH SULTAN MEHMET, ÜNVER, PEÇENEK, MUTLU, TOK 2, BURÇAK, BULUT, NEHİR, GÜL, ILGEN, KURUMUŞLAR, PELİN, TOK, UMUT, ÜNSAL, YONCA, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, SOLAKUŞAĞI, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SARAY, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, AHİ EVRAN, ÖZBEK, HAMAM-, KARADAĞ, KARANDERE, TAŞKENT, SEREN, ORMAN, MEVLANA, CUMHURİYET.., YEŞİLAY, ŞEBNEM, YEŞİM, SULTAN, EMEKCİ, KILIÇ, VATAN, ÖZTAŞLAR, BEYPINAR, IRMAK, MESCİT, KAYACIK, KERVAN, YALÇIN, KONUR, HASTANE, KARGIN, ŞEHİTLER, ARDIÇ, TAŞ, METİN ŞANAL, ALPAY, HAYRİ KALE, HATAY, OĞUZ, ŞEKERPARE, FEVZİ ÇAKMAK, TURNA, KARAKAYA, USTALAR, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, UĞURLU, KARACA, TUNÇ, İLHAMİ UZUNÖZ, USLU, ATILGAN, SEMERKANT, İMAM HATİP, ÇAĞRI, HAKİM, DAMLA, DİLMEN, SEZAİ ŞİMŞEK_1, MİSKET, TÜRKMEN, SEZER, KÜLTÜR, HÜSEYİN ANDAÇ, ADALAR, AYHAN, KONUTEVLER, GÜVEN, HÜYÜK, KANARYA, SUNAY, GÜNEŞ, ATAK, ÖZDEMİRLER, SERİN, AKTEPE, ŞEREFLİOĞLU, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, SEVDA, RÜZGARLI, GÜNDOĞDU, ABDULBAKİ ÜNLÜ, SARIDAĞLI, GÜMÜŞ, TEKİNER, OSMAN YILDIZ, DADAŞ, KOÇAŞ, ER, LİDER, DOĞANAY, CEVİZLİ, H.AHMET YESEVİ, OSMANLI, SÜMBÜL, KUTAY, ŞAHAN, BADEMLİ, YAVUZ, ERASLAN, SEVAL, SELEK, ÖZER, TAÇ, IŞILAK, DEMİRLİ KÖPRÜ, KALDIRIM, GAZOĞLU, ACARBAŞ, BEŞİK, KAYA, BAŞARAN, KINIK, ÖĞÜN, İNCİRLİK, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ÇAVUŞ, ASLAN, ÇETİN, EĞREK, GEZGEN, GÜMÜŞDAĞ, HALICI, İNEVİ, ADALI, KURŞUNLU CAMİ, ŞAHİN, EKİNCİLER, YİĞİTER, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, ATAÇ, YILMAZLAR, ALBAY, ALICI, NURCAN, GÖÇMENLER, AHMET ŞİMŞEK, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, ZAMBAK, AKTAŞ, ÇÖMLEKÇİLER, AVŞAR, KORE, DEMET, GÜÇLÜ, GÜLER, GÜNDOĞAN, ALIÇ, GÜRPINAR, HÜSEYİNCİK, İLGİLİ, KARADERE, ZORLU, ÖKSÜZ HASAN, ÖZLÜ, ŞEHİR, SÖZEN, ÇIKMAZ, OLTU, TÜRBE, TATAR, SÜEDA, GÜLYÜZÜ, BALABAN, ARMAN, BÜLBÜL, ECZANE, GÜZELOĞLU, İBN-İ SİNA, HAMAM, LALE, BAYINDIR, NAR, PARK, SAĞLIK, DOĞAN, ŞİMŞEK, TAYANÇ, TUNCELİ, YALMAN, YAZGAN, YİĞİTLER, ZÜBEYDE HANIM, BAĞLAR, PARKİÇİ, KOZAN, SELÇUKLU, ECEM, ŞENOL, NAMIK KEMAL, KIZILIRMAK, SÜLEYMANİYE, TAŞER, ILERI, BİLGEHAN, KARDELEN, AKDOĞAN, KAMELYA, ŞEHİT VOLKAN ALICI, EGE, HAFIZ, AYANLAR YAYLASI, SEZGİNER, APAYDIN, ARAPOĞLU, AYNALI, CANDAN, KUBİLAY, AYNUR, ELBEK, TURHAN, GONCA, KAYI, 29 EKİM, AK, KÖŞKER, BALTACI, TANDOĞAN, SERHAT, BARBOROS, TURGUT REİS, İLKİN, BEŞYÜZ EVLER, H.AHMET YESEVİ-, BAYDAR, GÖKDUMAN, KAYACIK TUZ İŞL.-, HELİN, DİNDAR, BAKİ ÜNLÜ, CENGİZHAN, EBRU, ADNAN MENDERES, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, AHİ EVRAN 1, SELÇUKLULAR, MİLLET, MEVLANA 1, DEPO, YASEMİN, TURGUT ÖZAL, ELEY, HIRABAŞOĞLU, BAHARİYE, BÜLENT ECEVİT, KOÇHİSAR, GÜNEŞ_2, BENGİSU, SARITAŞ, KARADENİZ, CUMHURİYET (YENİ), YAYLA, SADIKLI, HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU, CINGIL, 1_1, VALİ SELİM CEBİROĞLU, KIRLANGIÇ, PELİKAN, 1.-, HAMZALI, AKSOY, LODOS, DÖNGE, KADINCIK, ALİUŞAĞI, MARMARA, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, PARLASAN, SEYMENLİ, MELTEM, KAZIM KARABEKİR, ASMALI, VALİ İSA PARLAK, OSMAN GAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, NECİP FAZIL, YUNUS EMRE, YILDIRIM BEYAZIT, DOĞAN CANSIZLAR, VALİ HÜSEYİN ATAK, HAYDARLI, NEMRUT, ÇELİK, KAAN, PELİTLER, KOZA, YUNAK, ANADOLU, BÜYÜKKIŞLA, 1, DELİLLER, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, KARAMOLLAUŞAĞI., 19 MAYIS, YEŞİLOVA
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1747, DEĞİRMENDERE, SELİM, 1751, 1749, 1063, 1744
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÇAM, KARTOPU, MEVLANA, BAĞYOLU, GÖKNAR, ERİKLİ, İĞDELİ, 510., 511., PINARBAŞI, ZAMBAK, 515., ELEĞİMSAĞMA, ZAKKUM, 509., 512., ELMALI, YEŞİLTEPE, CEVİZLİ, BEGONYA, 516.
Bakım Çalışması
13.12.2022 12:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBABA, 1092, ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU, 1098, 1093, 1091, 1096, 1099, 1119, 1114
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1748., 1747, SELİM, DEĞİRMENDERE, 1751, KAMELYA, 1747/2, 1749, 1753, 1744, KERMES, 1116, ŞEHİT KADİR ÖZBEK, 1070, NİLÜFER, 1778, 1063, 1748
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, GÜNEŞTEPE, KAYMAKAM, ALTUĞ, ŞÜKRÜ KALE, ALİ BABACAN, DEREBEY, BERAT CÖMERTOĞLU, AKDENİZ, POLAT, ERDAL, DAĞ, BELKIZ, ARMAĞAN, BAĞYOLU, SEZAİ KÜÇÜK, İLDEŞ, KERKÜK, GÜNEY, ŞEHİT CEVAT ALICI, ZAFER OKULU, YAĞCILAR, ATLAS, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, SELİMİYE, GÖKKUŞAGI, ÜZÜM, AŞIR GÖRGÜLÜ, MUSA ÇAVUŞ ÜNAL, İSTİKBAL, KORAY, MUSTAFA ERDİL, AHMET YESEVİ, MİLLİYET, TERMİNAL, DUTLUK, YÜKSEL, SELVİ, YAMAN, GÜLGÜN, ETLİOĞLU, ALTINTEPE, AYASOFYA, BARAVAN, ŞÖLEN, YÜCEL, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, MERT, NEVZAT KILIÇASLAN, REYHAN, BEZİRHANE, AYDIN, KUŞKONMAZ, TAŞKALE, ÇEVRE YOLU, SARGIN, EROĞLU, İLHAN TURAN, AYANLAR, MEHMETÇİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, KIYAK, SİNDEL FİNGEN, AKAY, ÖMER BOZKIR, İSMET PAŞA, ANIL, ULUS, ANKARA, KILIÇASLAN, TEKİN, ALTINBAŞAK, KURTDERELİ, ÇİĞDEM, CEBİRLİ, AYATA, DÜĞEROĞLU, DEMİRAYAK, AKDAĞ, ERDOĞDU, İBRAHİMBEYLİ, PAZAR, ONAT, ÇOBANOĞLU, ASİL, GÖRGÜLÜ, DURGUN, AZİZ MAHMUT HÜDA-İ, GÖZDE, ÇAVUŞKÖYÜ, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, MEZGİT, ARIKAN, SEVGİ, YAĞMUR, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, ALTINCI, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, ÇAĞLA, YURT, ÇUBUK, AŞİYAN, ATEŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAK, DAĞILGAN, DAĞISTAN, ŞEBNEM, ESRA, FİDAN, CEMRE, HİLAL, KABADAYI, ÖDEVCİ, KOZANOĞLU, OĞULCAN, SEZAİ ŞİMŞEK, PEKMEZCİ, SAKA, SAVAK, SİNEM, SORGUN, TAŞER, DURU, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, TUNALI, ORMAN(2), YUVA, PAZAR 1, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, MİMAR SİNAN, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, ÇATALPINAR, BİLGE, ÇELEBİ, DADI, NİSA, GİRNE, OZAN, OLGUN, ŞEHİT ORHAN DURUKAN, BENGÜ, FATİH SULTAN MEHMET, ÜNVER, PEÇENEK, MUTLU, TOK 2, BURÇAK, BULUT, NEHİR, GÜL, ILGEN, KURUMUŞLAR, PELİN, TOK, UMUT, ÜNSAL, YONCA, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, SOLAKUŞAĞI, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SARAY, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, AHİ EVRAN, HELİN, ÖZBEK, HAMAM-, KARADAĞ, KARANDERE, EBRU, TAŞKENT, SEREN, ORMAN, MEVLANA, CUMHURİYET.., YEŞİLAY, KANARYA, YEŞİM, SULTAN, EMEKCİ, KILIÇ, VATAN, ÖZTAŞLAR, BEYPINAR, IRMAK, MESCİT, KAYACIK, KERVAN, YALÇIN, KONUR, HASTANE, KARGIN, ŞEHİTLER, ARDIÇ, TAŞ, METİN ŞANAL, ALPAY, HAYRİ KALE, HATAY, OĞUZ, ŞEKERPARE, FEVZİ ÇAKMAK, TURNA, AK, KARAKAYA, USTALAR, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, UĞURLU, KARACA, TUNÇ, İLHAMİ UZUNÖZ, USLU, DEPO, ATILGAN, SEMERKANT, İMAM HATİP, ÇAĞRI, HAKİM, DAMLA, DİLMEN, SEZAİ ŞİMŞEK_1, MİSKET, TÜRKMEN, SEZER, KÜLTÜR, HÜSEYİN ANDAÇ, ADALAR, AYHAN, KONUTEVLER, BİRLİK, GÜVEN, HÜYÜK, SUNAY, GÜNEŞ, ATAK, ÖZDEMİRLER, SERİN, AKTEPE, ŞEREFLİOĞLU, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, SEVDA, RÜZGARLI, GÜNDOĞDU, ABDULBAKİ ÜNLÜ, SARIDAĞLI, GÜMÜŞ, TEKİNER, OSMAN YILDIZ, DADAŞ, KOÇAŞ, ER, LİDER, DOĞANAY, CEVİZLİ, H.AHMET YESEVİ, OSMANLI, SÜMBÜL, KUTAY, ŞAHAN, YAVUZ, ERASLAN, SEVAL, SELEK, ÖZER, TAÇ, IŞILAK, DEMİRLİ KÖPRÜ, KALDIRIM, GAZOĞLU, ACARBAŞ, BEŞİK, KAYA, AHMET ŞİMŞEK, BAŞARAN, KINIK, ÖĞÜN, İNCİRLİK, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ÇAVUŞ, ASLAN, BADEMLİ, ÇETİN, KIRLANGIÇ, EĞREK, GEZGEN, GÜMÜŞDAĞ, HALICI, İNEVİ, ADALI, KURŞUNLU CAMİ, ŞAHİN, EKİNCİLER, YİĞİTER, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, ATAÇ, YILMAZLAR, ALBAY, ALICI, DERE, NURCAN, GÖÇMENLER, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, ZAMBAK, AKTAŞ, ÇÖMLEKÇİLER, AVŞAR, KORE, DEMET, GÜÇLÜ, GÜLER, GÜNDOĞAN, ALIÇ, GÜRPINAR, HÜSEYİNCİK, İLGİLİ, KARADERE, ZORLU, ÖKSÜZ HASAN, ÖZLÜ, ŞEHİR, SÖZEN, ÇIKMAZ, OLTU, TÜRBE, TATAR, SÜEDA, GÜLYÜZÜ, BALABAN, ARMAN, BÜLBÜL, ECZANE, GÜZELOĞLU, İBN-İ SİNA, HAMAM, LALE, BAYINDIR, NAR, PARK, SAĞLIK, DOĞAN, ŞİMŞEK, TAYANÇ, TUNCELİ, YALMAN, YAZGAN, YİĞİTLER, ZÜBEYDE HANIM, BAĞLAR, LODOS, YASEMİN, PARKİÇİ, KOZAN, SELÇUKLU, ECEM, ŞENOL, NAMIK KEMAL, KIZILIRMAK, SÜLEYMANİYE, ILERI, BİLGEHAN, KARDELEN, AKDOĞAN, KAMELYA, ŞEHİT VOLKAN ALICI, EGE, HAFIZ, AYANLAR YAYLASI, SEZGİNER, APAYDIN, ARAPOĞLU, AYNALI, CANDAN, KUBİLAY, AYNUR, ELBEK, TURHAN, GONCA, KAYI, 29 EKİM, KÖŞKER, BALTACI, TANDOĞAN, SERHAT, BARBOROS, TURGUT REİS, İLKİN, BEŞYÜZ EVLER, H.AHMET YESEVİ-, BAYDAR, GÖKDUMAN, KAYACIK TUZ İŞL.-, DİNDAR, BAKİ ÜNLÜ, CENGİZHAN, ADNAN MENDERES, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, AHİ EVRAN 1, SELÇUKLULAR, MİLLET, MEVLANA 1, BAHARİYE, TURGUT ÖZAL, ELEY, BÜLENT ECEVİT, KOÇHİSAR, GÜNEŞ_2, BENGİSU, SARITAŞ, KARADENİZ, CUMHURİYET (YENİ), YAYLA, SADIKLI, HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU, CINGIL, 1_1, VALİ SELİM CEBİROĞLU, PELİKAN, 1.-, HAMZALI, AKSOY, DÖNGE, KADINCIK, ALİUŞAĞI, MARMARA, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, PARLASAN, SEYMENLİ, MELTEM, KAZIM KARABEKİR, ASMALI, VALİ İSA PARLAK, OSMAN GAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, NECİP FAZIL, YUNUS EMRE, YILDIRIM BEYAZIT, DOĞAN CANSIZLAR, VALİ HÜSEYİN ATAK, HAYDARLI, NEMRUT, ÇELİK, KAAN, PELİTLER, KOZA, YUNAK, ANADOLU, BÜYÜKKIŞLA, 1, DELİLLER, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, KARAMOLLAUŞAĞI., 19 MAYIS, YEŞİLOVA
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, EKİNCİK, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN-
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1709, 1723, ÖZALP, GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU, FATMA KUŞCUOĞLU, 1707, 1673, 1659, 1672, 1670, 1718/1, 1660, 1710, 1708, BOSTANCIK, 1663, 1674, 1710/1, 1714/1, İHLAS, 1715/2_KÜMEEVLER_SİLİNECEK, 1715/1, 1716, 1709/1, 1706
Bakım Çalışması
12.12.2022 13:30 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 1080, 1062, 1062/1, NEŞET ERTAŞ, 1061, 1064/1, 1064, 1065, 1068, 1060/1, 1063
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2019/3
Bakım Çalışması
14.12.2022 13:30 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 852, 860, 859, ŞEHİT MURAT YATARKALKMAZ, 855, NATOYOLU, 854, 856, 857, 858, 861, 850, 862/1, 848, 853
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1529, 1528, KAYAŞ, 1530, 2 DEVLET DEMİRYOLU GEÇİDİ, 1524, 1527, 1532
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 17 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 71.., 70, 72
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 71.., 4, 70
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 330, 346, 252, 288, 334, 331, SEYRİCE MEVKİ
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞ YOLU, OLUKPINAR
Bakım Çalışması
12.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞ YOLU, OLUKPINAR
Bakım Çalışması
12.12.2022 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI, TÜRKŞEREFLİ
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI, AKÇEBAŞI, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT
Bakım Çalışması
13.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI
Bakım Çalışması
14.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 117., 116., 120, ÇORUM, 121, 124, 123_1, ZAFER İÇYER, 122, 131_1, 125, 126_2, 127_1, 128_1, 129, 130_1, 139_1, 126/1, 1759, ÇİMŞİT.
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, DUMLUPINAR, İBRAHİM AĞA, 4407, 4405, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:45 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
13.12.2022 11:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER
Bakım Çalışması
14.12.2022 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak POLATLAR
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak POLATLAR
Bakım Çalışması
14.12.2022 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak POLATLAR
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VATAN, İVEDİK, 359, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 398, 512
Bakım Çalışması
12.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUVA KÖYÜ, KARACAKAYA KÜME, 1953, KARACAKAYA
Bakım Çalışması
14.12.2022 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDERELİ, İVEDİK, MİRALAY NAZIM BEY, ÇINAR, ÖZEN, CİVAN, GİRİŞ, RAGIP TÜZÜN, ÜÇEV
Bakım Çalışması
13.12.2022 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK
Bakım Çalışması
14.12.2022 12:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUSUZ MAHALLESİ, ÇALDIRAN, DEMPA
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1747, DEĞİRMENDERE, SELİM, 1751, 1749, 1063, 1744
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1748., 1747, SELİM, DEĞİRMENDERE, 1751, KAMELYA, 1747/2, 1749, 1753, 1744, KERMES, 1116, ŞEHİT KADİR ÖZBEK, 1070, NİLÜFER, 1778, 1063, 1748
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11 Ara 2022 - 23:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.