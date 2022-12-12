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12 Ara 2022 - 09:51

Altın Fiyatlarında Büyük Deprem Kapıda! 2023 Gelmeden Yastık Aldınız Elden Gidebilir… “Yok Artık!” 12 Aralık Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarında büyük deprem resmen kapıda! 2023 yılın girmeye sayılı günler kala, yastık altında yapığınız tüm birikimin elden gidebileceğine dair uzmanlar yorumlarda bulundu. Milyonlarca ekonomi takip eden, 12 Aralık altın fiyatlarını görünce “Yok artık” demeden yapamadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?