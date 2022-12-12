- 12 Ara 2022 - 15:37

Altın Fiyatlarında Önce Kasırga, Sonra Tayfun Olacak! Büyük Deprem Kapıda! 2023 Gelmeden Yastık Aldınız Elden Gidebilir… “Yok Artık!” 12 Aralık Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarında büyük deprem resmen kapıda! 2023 yılın girmeye sayılı günler kala, yastık altında yapığınız tüm birikimin elden gidebileceğine dair uzmanlar yorumlarda bulundu. Milyonlarca ekonomi takip eden, 12 Aralık altın fiyatlarını görünce “Yok artık” demeden yapamadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, FED faiz kararından sonra giderek artış yaşamıştı. Haftanın ilk günü olan Pazartesi’nde düşüş yaşayarak başlayan altın, şok etkisi yarattı. Bu devirde altının satılmaması yönünde yorumlarsa uzmanlardan geldi. Peki, 2023 yılında altın yükselecek mi, azalacak mı?

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12 Ara 2022 - 15:37 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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