Altın Fiyatlarında Önce Kasırga, Sonra Tayfun Olacak! Büyük Deprem Kapıda! 2023 Gelmeden Yastık Aldınız Elden Gidebilir… “Yok Artık!” 12 Aralık Altın Fiyatları…
Altın fiyatlarında büyük deprem resmen kapıda! 2023 yılın girmeye sayılı günler kala, yastık altında yapığınız tüm birikimin elden gidebileceğine dair uzmanlar yorumlarda bulundu. Milyonlarca ekonomi takip eden, 12 Aralık altın fiyatlarını görünce “Yok artık” demeden yapamadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, FED faiz kararından sonra giderek artış yaşamıştı. Haftanın ilk günü olan Pazartesi’nde düşüş yaşayarak başlayan altın, şok etkisi yarattı. Bu devirde altının satılmaması yönünde yorumlarsa uzmanlardan geldi. Peki, 2023 yılında altın yükselecek mi, azalacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.