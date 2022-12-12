Masterchef Büşra Elendiği Gibi Şoku Yaşadı! Annesi Babasının Yüzüne Bakamıyor, Mehmet Şef “Ben Arkandayım” Dedi Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten son olarak Büşra Zambak elenmişti. Elendiği gibi şoku yaşayan Büşra Zambak, annesinin – babasının yüzüne bakamaz bir hale geldi. Mehmet Şef her ne kadar “Ben arkandayım” dese bile öyle bir şey yaşandı ki, seyircilerin resmen nutku tutuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada artık sadece 8 kişi kalmıştı. Burak Kaya, Büşra, Kıvanç ve Ayaz arasından hayallerine veda eden isimse Büşra Zambak olmuştu. Yarışmaya “Mehmet Şef’in koltuğunda gözüm var” diyerek katılan Büşra Zambak, 8. olarak hayallerine veda etmişti. Elenir elenmez şoku yaşayan Büşra Zambak, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.