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12 Ara 2022 - 10:23

Masterchef Büşra Elendiği Gibi Şoku Yaşadı! Annesi Babasının Yüzüne Bakamıyor, Mehmet Şef “Ben Arkandayım” Dedi Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten son olarak Büşra Zambak elenmişti. Elendiği gibi şoku yaşayan Büşra Zambak, annesinin – babasının yüzüne bakamaz bir hale geldi. Mehmet Şef her ne kadar “Ben arkandayım” dese bile öyle bir şey yaşandı ki, seyircilerin resmen nutku tutuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…