- 12 Ara 2022 - 10:23

Masterchef Büşra Elendiği Gibi Şoku Yaşadı! Annesi Babasının Yüzüne Bakamıyor, Mehmet Şef “Ben Arkandayım” Dedi Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten son olarak Büşra Zambak elenmişti. Elendiği gibi şoku yaşayan Büşra Zambak, annesinin – babasının yüzüne bakamaz bir hale geldi. Mehmet Şef her ne kadar “Ben arkandayım” dese bile öyle bir şey yaşandı ki, seyircilerin resmen nutku tutuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada artık sadece 8 kişi kalmıştı. Burak Kaya, Büşra, Kıvanç ve Ayaz arasından hayallerine veda eden isimse Büşra Zambak olmuştu. Yarışmaya “Mehmet Şef’in koltuğunda gözüm var” diyerek katılan Büşra Zambak, 8. olarak hayallerine veda etmişti. Elenir elenmez şoku yaşayan Büşra Zambak, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Ara 2022 - 10:23 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor… mask
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor…
Masterchef Gamze Elendikten Sonra Fena Konuştu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Masterchef Gamze Elendikten Sonra Fena Konuştu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı!
Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip… mask
Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip…
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor? mask
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor?
Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor! mask
Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor!
Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu? mask
Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu?
Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor! mask
Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor!
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! “Belli ki Şefler İzin Vermiyormuş!” Minileri, Dekolteleri Üzerine Çekti; Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! “Belli ki Şefler İzin Vermiyormuş!” Minileri, Dekolteleri Üzerine Çekti; Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan’nın Gelini Herkesi Kıskandırdı! Miray Daner'in Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! Müstehcen Sahnelerden Sonra… mask
Seda Sayan’nın Gelini Herkesi Kıskandırdı! Miray Daner'in Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! Müstehcen Sahnelerden Sonra…
İrem Derici Leopar Desenli Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Şu Fiziğin Bizi Bizden Alıyor!” Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor, Sanat Eseri Gibi… mask
İrem Derici Leopar Desenli Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Şu Fiziğin Bizi Bizden Alıyor!” Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor, Sanat Eseri Gibi…
Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Nöbet Tutuyor! “Bir Yerden Tanıdık Hikaye!” Pınar Deniz Önlemi Akıları Yerinden Oynattı! Neler Oldu Neler… mask
Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Nöbet Tutuyor! “Bir Yerden Tanıdık Hikaye!” Pınar Deniz Önlemi Akıları Yerinden Oynattı! Neler Oldu Neler…
Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı Gözyaşları İçerisinde Paylaştı! 7 Yıl Evli Olduğu Kocasıyla Ayrılık Haberinden Hemen Sonra… Yürekler Dağlandı! mask
Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı Gözyaşları İçerisinde Paylaştı! 7 Yıl Evli Olduğu Kocasıyla Ayrılık Haberinden Hemen Sonra… Yürekler Dağlandı!
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Dudak Dudağa Pozları Olay Yarattı! Oğulcan Engin Asıl Şimdi Patlayacak! Çıtır Koca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Dudak Dudağa Pozları Olay Yarattı! Oğulcan Engin Asıl Şimdi Patlayacak! Çıtır Koca Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu, Bikinisiyle Yürek Yaktı! “Bu Hikayede Yanan Aytaç Oldu!” İncecik Vücuduyla Nefesleri Kökten Kesti… mask
Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu, Bikinisiyle Yürek Yaktı! “Bu Hikayede Yanan Aytaç Oldu!” İncecik Vücuduyla Nefesleri Kökten Kesti…
Survivor Nisa Bölükbaşı 85 Milyona Aşkını Haykırdı! Ogeday Girişken’e Tüm Kapıları Kapatınca… “Sen Çıldırmışsın!” Yüzü Bile Kızarmadı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa Bölükbaşı 85 Milyona Aşkını Haykırdı! Ogeday Girişken’e Tüm Kapıları Kapatınca… “Sen Çıldırmışsın!” Yüzü Bile Kızarmadı! Neler Oluyor?
Gecenin Ucunda Dizisi Saç Baş Yoldurdu! Evli Barklı Adamın Yaptıkları Artık Çileden Çıkarttı! Karısının Yüzüne Dediklerinden Sonra Sevgilisinin Yaptıkları… mask
Gecenin Ucunda Dizisi Saç Baş Yoldurdu! Evli Barklı Adamın Yaptıkları Artık Çileden Çıkarttı! Karısının Yüzüne Dediklerinden Sonra Sevgilisinin Yaptıkları…
7 Aylık Hamile Fahriye Evcen’den Korkutan Haber! Oğlu Karan… Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Çareyi Sosyal Medyada Buldu! Neler Oluyor? mask
7 Aylık Hamile Fahriye Evcen’den Korkutan Haber! Oğlu Karan… Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Çareyi Sosyal Medyada Buldu! Neler Oluyor?
Edis ve Çağla Şikel Nikah Masasına Oturuyor! Edis’in Evlenme Teklifi Büyük Bomba Patladı; Aşk Ateşi Cayır Cayır Yanıyor! mask
Edis ve Çağla Şikel Nikah Masasına Oturuyor! Edis’in Evlenme Teklifi Büyük Bomba Patladı; Aşk Ateşi Cayır Cayır Yanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem Kapıda! 2023 Gelmeden Yastık Aldınız Elden Gidebilir… “Yok Artık!” 12 Aralık Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem Kapıda! 2023 Gelmeden Yastık Aldınız Elden Gidebilir… “Yok Artık!” 12 Aralık Altın Fiyatları…
12 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Çakıldı! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi… mask
12 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Çakıldı! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi…
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 12 Aralık 2022 Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV! mask
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 12 Aralık 2022 Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 12 Aralık 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 12 Aralık 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Seda Sayan’nın Gelini Herkesi Kıskandırdı! Miray Daner'in Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! Müstehcen Sahnelerden Sonra… mask
Seda Sayan’nın Gelini Herkesi Kıskandırdı! Miray Daner'in Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! Müstehcen Sahnelerden Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL