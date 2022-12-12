- 12 Ara 2022 - 23:22

Birden Dazla Kişiyle Förtleşen Burçlar Belli Oldu! Tatlı Tatlı İnsanın Kalbine İşlerler! İşte En Flörtöz O Burçlar...

Günümüzde adı flört etmeye dönüşmüş olan özel ilişkilerde bağ kurma çabası, aslında insanlık tarihi kadar eski… Şekli deyişse de yetenek açısından bakıldığında bazı insanların çok daha flörtöz olduğu gerçeği bu bağlamda asla değişmedi. Özellikle burçların sağladığı karakteristik özellikler göz önüne alındığında bazı burçlara sahip olan kişilerin daha flörtöz ve aşkta çok daha yetenekli olduğu ise yıllarca yapılan araştırmalara konu olmayı başardı. İşte detaylar...

Günümüzde adı flört etmeye dönüşmüş olan özel ilişkilerde bağ kurma çabası, aslında insanlık tarihi kadar eski… Şekli deyişse de yetenek açısından bakıldığında bazı insanların çok daha flörtöz olduğu gerçeği bu bağlamda asla değişmedi. Özellikle burçların sağladığı karakteristik özellikler göz önüne alındığında bazı burçlara sahip olan kişilerin daha flörtöz ve aşkta çok daha yetenekli olduğu ise yıllarca yapılan araştırmalara konu olmayı başardı. Peki, sempatik tavırlarıyla öne çıkan en flörtöz burçlar hangileridir? Tatlı tatlı insanın içine işleyen burçlar hangileridir? İşte hiç hissettirmeden kalbinizi çalan burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Ara 2022 - 23:22 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hiç Aldatmayan En Sadık Burçlar Hangisidir? Tek Dertleri Sevgilileri… İşte Dilinden “Aşkım” Düşmeyen Güvenilir Burçlar… mask
Hiç Aldatmayan En Sadık Burçlar Hangisidir? Tek Dertleri Sevgilileri… İşte Dilinden “Aşkım” Düşmeyen Güvenilir Burçlar…
En Çok Hangi Burç Kadını Aldatır? Bunlara Bir Gram Güven Olmaz! İşte 10 Kilometre Bile Yakın Olunmaması Gereken Burçlar… mask
En Çok Hangi Burç Kadını Aldatır? Bunlara Bir Gram Güven Olmaz! İşte 10 Kilometre Bile Yakın Olunmaması Gereken Burçlar…
En Duygusuz Burçlar Belli Oldu! Listesinin Başını Onlar Çekiyor! İçlerinde Gram Üzüntü, Sevinç Yok! mask
En Duygusuz Burçlar Belli Oldu! Listesinin Başını Onlar Çekiyor! İçlerinde Gram Üzüntü, Sevinç Yok!
Uzak Durulması Gereken Burçlar! Aman, Başları Beladan Eksik Olmuyor! İşte Kötünün de Kötüsü Olan Burçlar… mask
Uzak Durulması Gereken Burçlar! Aman, Başları Beladan Eksik Olmuyor! İşte Kötünün de Kötüsü Olan Burçlar…
Hangi Burç Kolay Evlenir? Karşısına Çıkan İlk Kişiyle Nikah Kıyacaklar! İşte Oldu Bittiye Getirecek Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Kolay Evlenir? Karşısına Çıkan İlk Kişiyle Nikah Kıyacaklar! İşte Oldu Bittiye Getirecek Olan Burçlar…
Kadınların Hemen Tav Olduğu Burçlar Hangileridir? Tek Bir Bakışları Bile Yeter! İşte Gönülçelen Burçlar… mask
Kadınların Hemen Tav Olduğu Burçlar Hangileridir? Tek Bir Bakışları Bile Yeter! İşte Gönülçelen Burçlar…
En Kıskanılan Burç Hangisi? Çevresindeki Herkes Ona Özeniyor! İşte Herkesi Hasedinden Çatlatan Burçlar… mask
En Kıskanılan Burç Hangisi? Çevresindeki Herkes Ona Özeniyor! İşte Herkesi Hasedinden Çatlatan Burçlar…
Kadınları En Kolay Kandıran Burçlar Hangisidir? Dillerinde Eros’un Oku Var! Tek Bir Sözü 10 Tane Kadını Etkiliyor! mask
Kadınları En Kolay Kandıran Burçlar Hangisidir? Dillerinde Eros’un Oku Var! Tek Bir Sözü 10 Tane Kadını Etkiliyor!
En Bencil Burç Hangisidir? Kendi Çıkarlarına Odaklanıyorlar! İşte Kendisini Düşünmekte Master Yapan Burçlar… mask
En Bencil Burç Hangisidir? Kendi Çıkarlarına Odaklanıyorlar! İşte Kendisini Düşünmekte Master Yapan Burçlar…
Kararsız Olan Burç Hangisi? “İllallah” Ettirir, Bıktırır! İşte Hayatları İkilem Arasında Geçen Burçlar… mask
Kararsız Olan Burç Hangisi? “İllallah” Ettirir, Bıktırır! İşte Hayatları İkilem Arasında Geçen Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
7 Aylık Hamile Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'den Aşk Pozu! 85 Milyona Aşkını Bas Bas Bağırdılar! “Anladık En Çok Sen Aşıksın Fahriye!” Nazar Değmesin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
7 Aylık Hamile Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'den Aşk Pozu! 85 Milyona Aşkını Bas Bas Bağırdılar! “Anladık En Çok Sen Aşıksın Fahriye!” Nazar Değmesin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
100 Milyon İkramiyeyi Görenler Üçer Beşer Alıyor! Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar? İşte 2023 Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet Ne Kadar? mask
100 Milyon İkramiyeyi Görenler Üçer Beşer Alıyor! Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar? İşte 2023 Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet Ne Kadar?
Defne Samyeli Kayınvalide Mi Oluyor? Verdiği Cevap Damadını Çok Mutlu Etti! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Çok Fena Yıkılıyor! mask
Defne Samyeli Kayınvalide Mi Oluyor? Verdiği Cevap Damadını Çok Mutlu Etti! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Çok Fena Yıkılıyor!
59'luk Hülya Avşar Minicik Eteğiyle Göz Kamaştırdı! Dantelli Pozu Yürekleri Yerinden Hoplattı! Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu… mask
59'luk Hülya Avşar Minicik Eteğiyle Göz Kamaştırdı! Dantelli Pozu Yürekleri Yerinden Hoplattı! Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu…
Hülya Avşar Yolda Bulduğu Yakışıklıyla El Ele Yakalandı! Görenler Kafasını Taştan Taşa Vurdu, Kimse Yakıştıramadı! Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Öpücükler Havada Uçuştu… “Cilveli Hatun!” mask
Hülya Avşar Yolda Bulduğu Yakışıklıyla El Ele Yakalandı! Görenler Kafasını Taştan Taşa Vurdu, Kimse Yakıştıramadı! Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Öpücükler Havada Uçuştu… “Cilveli Hatun!”
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 13 Aralık 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 13 Aralık 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL