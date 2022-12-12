- 12 Ara 2022 - 10:48 G: 12 Ara 2022 - 10:57

Aracı Olanların Dikkatine! Hırsızlar Yeni Yöntem Geliştirdi; Öyle Bir Şey Yapıyorlar Ki… Sadece 5 Saniyede Milyon Liralık Zarara Uğrayabilirsiniz!

Araç sahiplerine endişe verici haber geldi. Hırsızlar yeni yöntem geliştirerek “Hırsızlık” işinde resmen çığır açtılar. Sadece 5 saniye içerisinde araç sahiplerine milyon liralık bir zarar uğratan bu kişiler, öyle bir şey yapıyor ki, akla hayale sığmıyor! Araç sahiplerinin daha dikkatli olması yönünde uzmanlardan gelen uyarı ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Binlerce lira vererek aldığınız araçlar, kabusunuz olabilir! Almanya’nın çok okunan gazetelerinden biri olan Bild am Sonntag, uzmanların yapmış olduğu araç hırsızlığı hakkında uzmanlarla bir açıklama yaptı. Hırsızların yeni bir yöntem geliştirdiğini ifade eden uzmanlar, sadece saniyeler içerisinde araçların çalındığını ifade etti. Peki, neler oluyor?

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12 Ara 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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