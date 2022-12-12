Aracı Olanların Dikkatine! Hırsızlar Yeni Yöntem Geliştirdi; Öyle Bir Şey Yapıyorlar Ki… Sadece 5 Saniyede Milyon Liralık Zarara Uğrayabilirsiniz!
Araç sahiplerine endişe verici haber geldi. Hırsızlar yeni yöntem geliştirerek “Hırsızlık” işinde resmen çığır açtılar. Sadece 5 saniye içerisinde araç sahiplerine milyon liralık bir zarar uğratan bu kişiler, öyle bir şey yapıyor ki, akla hayale sığmıyor! Araç sahiplerinin daha dikkatli olması yönünde uzmanlardan gelen uyarı ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Binlerce lira vererek aldığınız araçlar, kabusunuz olabilir! Almanya’nın çok okunan gazetelerinden biri olan Bild am Sonntag, uzmanların yapmış olduğu araç hırsızlığı hakkında uzmanlarla bir açıklama yaptı. Hırsızların yeni bir yöntem geliştirdiğini ifade eden uzmanlar, sadece saniyeler içerisinde araçların çalındığını ifade etti. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.