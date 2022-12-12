En Çok Hangi Burç Kadını Aldatır? Bunlara Bir Gram Güven Olmaz! İşte 10 Kilometre Bile Yakın Olunmaması Gereken Burçlar…
Baştan kabul etmek gerekirse güven her ilişkinin ana bağını oluştursa da herkese güvenilmeyeceğini Balık burcuna sahip olan kişiler bile öğrenmiş bulunuyor. İnsan ilişkileri ile doğrudan alakalı olan burçların karakteristik özellikleri bazı burçlara sahip olan kişilerin diğer burçlara sahip olan kişilere göre daha sadakatsiz olmalarına neden oluyor. İşte en çok aldatan kadın burçlar ve detaylar...
Baştan kabul etmek gerekirse güven her ilişkinin ana bağını oluştursa da herkese güvenilmeyeceğini Balık burcuna sahip olan kişiler bile öğrenmiş bulunuyor. İnsan ilişkileri ile doğrudan alakalı olan burçların karakteristik özellikleri bazı burçlara sahip olan kişilerin diğer burçlara sahip olan kişilere göre daha sadakatsiz olmalarına neden oluyor. Üstelik şimdiye dek yapılmış olan tüm araştırmalar da bazı burçlara sahip olan kadınların aldatmaya daha yatkın olduğunu gösteriyor! Peki, en çok hangi burç kadını aldatır? Güven olmayacak kadın burçları hangileridir? İşte 10 kilometre bile yakın olunmaması gereken burçlar…
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12 Ara 2022 - 10:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.