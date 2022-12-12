Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ara 2022 - 11:11

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Cephesinden Bomba Gelişme! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Aştan Alev Alev Yanıyorlar… “Bunlar Evlenirler!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le çıkan aşk dedikodularına “Hayatımda kimse yok” diyerek yanıt vermişti ama büyük bomba patladı. Öyle bir gönderme yaptılar ki, ağızlar açık kaldı. İkilinin aşktan alev alev yandığına dair görüşlerin yapıldığı gibi “Bunlar kesin evlenirler!” yorumları yapıldı. İşte merak edilenler…