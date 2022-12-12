Hande Erçel ve Kerem Bürsin Cephesinden Bomba Gelişme! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Aştan Alev Alev Yanıyorlar… “Bunlar Evlenirler!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le çıkan aşk dedikodularına “Hayatımda kimse yok” diyerek yanıt vermişti ama büyük bomba patladı. Öyle bir gönderme yaptılar ki, ağızlar açık kaldı. İkilinin aşktan alev alev yandığına dair görüşlerin yapıldığı gibi “Bunlar kesin evlenirler!” yorumları yapıldı. İşte merak edilenler…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce tatile çıkmışlardı. Tatil dönüşünde el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarını sonunda ilan etmişlerdi. Ülke genelinde bayram havası estiren bu haberden yaklaşık 10 ay sonra ayrılık haberi gelmişti. Şimdiyse sevenlerinin içini ısıtacak bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.