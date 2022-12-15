Şeyma Subaşı’nın Evleneceği Mohammed Alsaloussi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Şeyma Subaşı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Bir küs bir barışık ilişkileri ile kamuoyunun her an gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu kez evlilikte kararlı olduklarını açıkladı. Düğün tarihi belli olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti düğün hazırlıklarına başlamışken; düğün yerini gizemli bir şekilde gizlemeleriyle dikkat çekti. Peki, Şeyma Subaşı’nın evleneceği Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi aslen nereli, ne iş yapıyor? Mohammed Alsaloussi’nin mal varlığı ne kadar, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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