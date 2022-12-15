- 15 Ara 2022 - 10:29

Şeyma Subaşı’nın Evleneceği Mohammed Alsaloussi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Şeyma Subaşı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Bir küs bir barışık ilişkileri ile kamuoyunun her an gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu kez evlilikte kararlı olduklarını açıkladı. Düğün tarihi belli olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti düğün hazırlıklarına başlamışken; düğün yerini gizemli bir şekilde gizlemeleriyle dikkat çekti. İşte Mohammed Alsaloussi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir küs bir barışık ilişkileri ile kamuoyunun her an gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu kez evlilikte kararlı olduklarını açıkladı. Düğün tarihi belli olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti düğün hazırlıklarına başlamışken; düğün yerini gizemli bir şekilde gizlemeleriyle dikkat çekti. Peki, Şeyma Subaşı’nın evleneceği Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi aslen nereli, ne iş yapıyor? Mohammed Alsaloussi’nin mal varlığı ne kadar, kaç yaşında? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Ara 2022 - 10:29 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi! mask
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi!
Ebru Şahin’i Tanımak Artık Mümkün Değil! Kıvırcık Saçlarından Vazgeçti; Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Şaka Mı Bu!” mask
Ebru Şahin’i Tanımak Artık Mümkün Değil! Kıvırcık Saçlarından Vazgeçti; Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Şaka Mı Bu!”
Aslıhan Güner Yaşını Başını Bir Kenara Koydu; Yatak Pozuyla Mest Etti! İç Çamaşırını Gösterince Yürekleri Hopladı! mask
Aslıhan Güner Yaşını Başını Bir Kenara Koydu; Yatak Pozuyla Mest Etti! İç Çamaşırını Gösterince Yürekleri Hopladı!
Akasya Durağı Dizisinin Dilek’i Artık Tam Bir Afet! Bakanların Kalbi Eriyor; “Obayana Asıl Şimdi Ayvayı Yedin!” Usman Aga’nın Kızıydı… mask
Akasya Durağı Dizisinin Dilek’i Artık Tam Bir Afet! Bakanların Kalbi Eriyor; “Obayana Asıl Şimdi Ayvayı Yedin!” Usman Aga’nın Kızıydı…
Burak Özçivit Eşi İçin Bunu da Yaptı! “Tamam Abi, En Çok Sen Aşıksın!” Parayı Pulu Gözü Görmüyor! Twitter Yıkılıyor… mask
Burak Özçivit Eşi İçin Bunu da Yaptı! “Tamam Abi, En Çok Sen Aşıksın!” Parayı Pulu Gözü Görmüyor! Twitter Yıkılıyor…
Güzel Günler’in Füsun’u Twitter’ı Salladı! Ebru Gündeş Bile İşin İçinde… Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Yok Artık!” mask
Güzel Günler’in Füsun’u Twitter’ı Salladı! Ebru Gündeş Bile İşin İçinde… Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Yok Artık!”
Seren Serengil’den Hadise’ye Tokat! Reza Zarrab Mesajlarını Tek Tek İfşa Etmişti; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Yıkılıyor! mask
Seren Serengil’den Hadise’ye Tokat! Reza Zarrab Mesajlarını Tek Tek İfşa Etmişti; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Yıkılıyor!
TikTok Fenomeni Yeşim Sevinç Kimdir? Yeşim Sevinç Kaç Yaşında, Nereli? Yeşim Sevinç Nasıl Ünlü Oldu? mask
TikTok Fenomeni Yeşim Sevinç Kimdir? Yeşim Sevinç Kaç Yaşında, Nereli? Yeşim Sevinç Nasıl Ünlü Oldu?
Gaye Su Akyol Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gaye Su Akyol’un Şarkıları Nelerdir? Gaye Su Akyol’un Memleketi Şok Etti! mask
Gaye Su Akyol Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gaye Su Akyol’un Şarkıları Nelerdir? Gaye Su Akyol’un Memleketi Şok Etti!
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Resmen Gına Gelmiş; Resti Çekip Çıkmış! “Az Bile Buna Nisa!” mask
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Resmen Gına Gelmiş; Resti Çekip Çıkmış! “Az Bile Buna Nisa!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisi Yeni Bölümleriyle Geri Dönüyor! Sürpriz Sahnesiyle... Seyirciyi Sevince Boğacak Haber! mask
Gönül Dağı Dizisi Yeni Bölümleriyle Geri Dönüyor! Sürpriz Sahnesiyle... Seyirciyi Sevince Boğacak Haber!
2023 Yılında Hangi Burç Akıl Hastanesine Yatması Mümkün? Delirmesine Ramak Kaldı! İşte Hayatı Karambole Giden Burçlar… mask
2023 Yılında Hangi Burç Akıl Hastanesine Yatması Mümkün? Delirmesine Ramak Kaldı! İşte Hayatı Karambole Giden Burçlar…
Sipahi Dizisi İlk Bölümüyle Kasıp Kavurdu! Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'lı Sipahi Reyting Sonuçları Merak Uyandırdı! Seyirciyi Şaşırttı! mask
Sipahi Dizisi İlk Bölümüyle Kasıp Kavurdu! Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'lı Sipahi Reyting Sonuçları Merak Uyandırdı! Seyirciyi Şaşırttı!
15 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri! Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları… mask
15 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri! Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…
Altın Fiyatları Yine Yerin Dibine Girdi! Yatırımcı Başını Taştan Taşa Vurdu… Tek Güvenli Liman Deniliyordu Ama… Vatandaş Ve Kuyumcular Fenalıklar Geçirdi! mask
Altın Fiyatları Yine Yerin Dibine Girdi! Yatırımcı Başını Taştan Taşa Vurdu… Tek Güvenli Liman Deniliyordu Ama… Vatandaş Ve Kuyumcular Fenalıklar Geçirdi!
BİM Market’ten Son Dakika İndirimi Başladı! Aralık Ayına Özel; Telefon, Akıllı Saat, Kar Küresi… Yok Yok! mask
BİM Market’ten Son Dakika İndirimi Başladı! Aralık Ayına Özel; Telefon, Akıllı Saat, Kar Küresi… Yok Yok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL