Şeyma Subaşı’nın Evleneceği Mohammed Alsaloussi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Şeyma Subaşı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Bir küs bir barışık ilişkileri ile kamuoyunun her an gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu kez evlilikte kararlı olduklarını açıkladı. Düğün tarihi belli olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti düğün hazırlıklarına başlamışken; düğün yerini gizemli bir şekilde gizlemeleriyle dikkat çekti. İşte Mohammed Alsaloussi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir küs bir barışık ilişkileri ile kamuoyunun her an gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu kez evlilikte kararlı olduklarını açıkladı. Düğün tarihi belli olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti düğün hazırlıklarına başlamışken; düğün yerini gizemli bir şekilde gizlemeleriyle dikkat çekti. Peki, Şeyma Subaşı’nın evleneceği Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi aslen nereli, ne iş yapıyor? Mohammed Alsaloussi’nin mal varlığı ne kadar, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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15 Ara 2022 - 10:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.