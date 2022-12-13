Masterchef’ten Büşra Zambak Elendi! Büşra Zambak Nerelidir, Kimdir? Büşra Zambak’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sezon başlayan 2022 sezonunun şampiyonunu belirlemek için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu ile gerginlik yaşayan yarışmacı Büşra Zambak, yarışmanın bu haftaki eleme potasında yer aldı. İşte detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sezon başlayan 2022 sezonunun şampiyonunu belirlemek için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu ile gerginlik yaşayan yarışmacı Büşra Zambak, yarışmanın bu haftaki eleme potasında yer aldı. MasterChef Türkiye izleyicileri ise, Büşra Zambak’ın elenip elenmediğini merak etmeye başladı! Peki, MasterChef’ten Büşra Zambak elendi mi? Büşra Zambak nerelidir, kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında, mesleği ne, aşçı mı? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 09:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.