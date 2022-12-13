Masterchef’ten Büşra Zambak Elendi! Büşra Zambak Nerelidir, Kimdir? Büşra Zambak’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu!

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sezon başlayan 2022 sezonunun şampiyonunu belirlemek için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu ile gerginlik yaşayan yarışmacı Büşra Zambak, yarışmanın bu haftaki eleme potasında yer aldı. MasterChef Türkiye izleyicileri ise, Büşra Zambak’ın elenip elenmediğini merak etmeye başladı! Peki, MasterChef’ten Büşra Zambak elendi mi? Büşra Zambak nerelidir, kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında, mesleği ne, aşçı mı? İşte, detaylar…

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