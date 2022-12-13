Yargı Dizisinde Serdar’ı Öldüren Parla Kimdir? Zeynep Atılgan’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Zeynep Atılgan Nerelidir?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Yargı dizisinde canlandırdığı Parla karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Atılgan, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümü ile birlikte sosyal medya kullanıcılarının resmen gündemine oturdu. Serdar ile arasındaki bağ ortaya çıkan Parla karakterini canlandıran Zeynep Atılgan’ın hangi dizi ile oyunculuğa başladığını görenler ise gözlerine inanamadı! Peki, Yargı dizisinde Serdar’ı öldüren Parla kimdir? Zeynep Atılgan nerelidir? Zeynep Atılgan kaç yaşında, nasıl ünlü oldu? Zeynep Atılgan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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