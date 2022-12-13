EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok…

Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği konulardan biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine alacağı EYT düzenlemesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başlamışken; yaş haddinden emekliliğe ilişkin çerçeve de netlik kazanmaya başladı. Öte yandan EYT düzenlemesinin hem SSK (4A) hem de Bağ-Kur (4B) emeklilerini etkileyeceği durumlar belli oldu. Peki, EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinde yaştan emeklilik nasıl olacak? İşte, detaylar…

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