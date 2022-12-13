Baklavanın Kilosu Aldı Başını Gidiyor! Bir Dilimi Bile Servet Değerinde… “Bu Kadarı da Pes!” Vatandaş İsyanda! 

Arka arkaya gelen zamlar doğrudan gıda fiyatlarını etkilerken; en çok da bu sene aldığı zamlar ile tatlıcıları yormaya başlamış olan şeker, tatlı fiyatlarını epey yukarıya çekti. Özellikle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklava, gelen zamlar sonrası ulaşılamayacak fiyatlar ulaştı. Esnaf ise çareyi, baklavayı tek satmakta buldu! Peki, baklava kilogramı ne kadar, kaç TL? Bir dilim baklava ne kadar, kaç TL? Dilim baklava nereden alınır? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...