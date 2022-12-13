Baklavanın Kilosu Aldı Başını Gidiyor! Bir Dilimi Bile Servet Değerinde… “Bu Kadarı da Pes!” Vatandaş İsyanda!
Arka arkaya gelen zamlar doğrudan gıda fiyatlarını etkilerken; en çok da bu sene aldığı zamlar ile tatlıcıları yormaya başlamış olan şeker, tatlı fiyatlarını epey yukarıya çekti. Özellikle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklava, gelen zamlar sonrası ulaşılamayacak fiyatlar ulaştı. İşte baklava fiyatları ile ilgili son detaylar...
Arka arkaya gelen zamlar doğrudan gıda fiyatlarını etkilerken; en çok da bu sene aldığı zamlar ile tatlıcıları yormaya başlamış olan şeker, tatlı fiyatlarını epey yukarıya çekti. Özellikle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklava, gelen zamlar sonrası ulaşılamayacak fiyatlar ulaştı. Esnaf ise çareyi, baklavayı tek satmakta buldu! Peki, baklava kilogramı ne kadar, kaç TL? Bir dilim baklava ne kadar, kaç TL? Dilim baklava nereden alınır? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 09:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.