Sadece 5 Dakika Önce Duyuruldu 3.340 TL Ödeme Yatacak! İl İl Ödenmeye Başlandı Bile… ATM’den Çekiliyor!
Destek ödemelerini çeşitli kalemlerde sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir de düzenli olarak gerçekleştirdiği ödeme türleri bulunuyor. Maaş ödemeleri de denilen bu ödeme türleri arasında yer alan evde bakım aylığı için hesaba yatırılma tarihi bu ay da yaklaşıyor. İşte yapılacak ödeme ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Destek ödemelerini çeşitli kalemlerde sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir de düzenli olarak gerçekleştirdiği ödeme türleri bulunuyor. Maaş ödemeleri de denilen bu ödeme türleri arasında yer alan evde bakım aylığı için hesaba yatırılma tarihi bu ay da yaklaşıyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım maaşı alma şartları neler? Evde bakım maaşı ne kadar, ne zaman yatar? İşte, detaylar…
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12 Ara 2022 - 16:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.