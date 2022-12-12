- 12 Ara 2022 - 16:40

Sadece 5 Dakika Önce Duyuruldu 3.340 TL Ödeme Yatacak! İl İl Ödenmeye Başlandı Bile… ATM’den Çekiliyor!

Destek ödemelerini çeşitli kalemlerde sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir de düzenli olarak gerçekleştirdiği ödeme türleri bulunuyor. Maaş ödemeleri de denilen bu ödeme türleri arasında yer alan evde bakım aylığı için hesaba yatırılma tarihi bu ay da yaklaşıyor. İşte yapılacak ödeme ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Destek ödemelerini çeşitli kalemlerde sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir de düzenli olarak gerçekleştirdiği ödeme türleri bulunuyor. Maaş ödemeleri de denilen bu ödeme türleri arasında yer alan evde bakım aylığı için hesaba yatırılma tarihi bu ay da yaklaşıyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım maaşı alma şartları neler? Evde bakım maaşı ne kadar, ne zaman yatar? İşte, detaylar…

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12 Ara 2022 - 16:40 - Gündem

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