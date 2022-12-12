Gupse Özay’ın Ay Parçası Kızı İlk Kez Göründü! Barış Arduç Kızının Yüzünü Bir Kişiye Bile Göstermemişti Ama…
Ünlüler dünyasının aşklarını en kamera arkasında yaşayan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin sır gibi sakladığı kızları Jan Asya, objektiflere yakalanınca yüzünü gösterdi. Öte yandan Jan Asya’yı görenler çoktan bebeğin Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden kime benzediğini tartışmaya başladı. İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının aşklarını en kamera arkasında yaşayan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin sır gibi sakladığı kızları Jan Asya, objektiflere yakalanınca yüzünü gösterdi. Öte yandan Jan Asya’yı görenler çoktan bebeğin Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden kime benzediğini tartışmaya başladı. Peki, Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin bebekleri kime benziyor? Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin bebekleri nasıl görüntülendi? Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin bebekleri kaç yaşında, kaç aylık? İşte, detaylar…
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12 Ara 2022 - 16:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.