- 12 Ara 2022 - 16:41

Bu Haber Hem Ev Sahiplerini Hem de Kiracıları İlgilendiriyor! Tam Tamına %60 Oranında Zam Kesinleşti! Milyonlar İsyanda…

Ev sahipleri ile kiracıların ortak derdi olan aidatlara gelecek olan zam yüzdesi belli oldu. Yeni yılda diğer giderler ile birlikte artacak olan aidatların ne kadar artacağı ciddi bir merak konusu iken; özellikle de fahiş fiyatlara ulaşmış olan aidatların durdurup durdurulamayacağı vatandaşların gündemine oturdu. İşte güncel zam oranları ile ilgili son detaylar...

Ev sahipleri ile kiracıların ortak derdi olan aidatlara gelecek olan zam yüzdesi belli oldu. Yeni yılda diğer giderler ile birlikte artacak olan aidatların ne kadar artacağı ciddi bir merak konusu iken; özellikle de fahiş fiyatlara ulaşmış olan aidatların durdurup durdurulamayacağı vatandaşların gündemine oturdu. Konuya açıklık getiren isim ise Tüm Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan oldu. Peki, apartman aidatları ne kadar artacak? Ev aidatları artışında üst sınır var mı? Ev aidat artış oranı ne kadar? İşte, detaylar…

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12 Ara 2022 - 16:41 - Gündem

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