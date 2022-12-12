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12 Ara 2022 - 16:40

KYK ve Burs Alanlara Müjde Üzerine Müjde! Öyle Bir Zam Yapılacak Ki, Artık Dert Tasa Kalmayacak! Halay Çekilmeye Başlandı…

Kredi ve burs alan milyonlarca öğrenciye müjde üstüne müjde geldi. Gelen zamlarla birlikte dert tasa kalmayacak. Yapılan açıklamanın ardından halay çekmeye başlayan öğrencileri bu denli sevindiren haberi ve konuya ilişkin merak edilen tüm açıklamaları sizler için mercek altına aldık. İşte detaylar!