KYK ve Burs Alanlara Müjde Üzerine Müjde! Öyle Bir Zam Yapılacak Ki, Artık Dert Tasa Kalmayacak! Halay Çekilmeye Başlandı…
Kredi ve burs alan milyonlarca öğrenciye müjde üstüne müjde geldi. Gelen zamlarla birlikte dert tasa kalmayacak. Yapılan açıklamanın ardından halay çekmeye başlayan öğrencileri bu denli sevindiren haberi ve konuya ilişkin merak edilen tüm açıklamaları sizler için mercek altına aldık. İşte detaylar!
2023 yılına girmemize sayılı günler kala asgari ücret ve emekli maaş zamları merakla beklenirken öte yandan da KYK kredi ve burs oranlarındaki artışta merakla beklenmeye başladı. Kısa sürede gündemde geniş yankı uyandıran açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’da konuya ilişkin merak edilen ayrıntıları kalem kalem açıkladı. Peki, devrim niteliğindeki o artışın ardından yeni burs ve krediler kaç ₺ olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.