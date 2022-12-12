- 12 Ara 2022 - 14:34 G: 12 Ara 2022 - 14:43

Xiaomi Telefonu Olanların Dikkatine! Eğer Bu Modellerden Birini Kullanmıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun… Xiaomi’den Son Dakika Bilgisi Geldi!

Teknoloji devi Xiaomi, ürettiği telefonlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, güncelleme alacak olan telefonlarını kısa bir süre önce açıklandı. Güncelleme almayacak olan telefonlar içinse “Kaldırıp atın daha iyi” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?

Xiaomi, telefonlarının özelliklerini genişletmek adına dönem dönem güncellemeler yaparak; müşterilerini mutlu ediyor. Güncelleme almayan telefonları ise gözden çıkararak; yeni modeller almaya itiyor. Kısa bir süre önce MIUI 14 güncellemesi için çalışmalara başlayan Xiaomi, güncelleme alacak telefonları açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Ara 2022 - 14:34 Ankara- Yaşam

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