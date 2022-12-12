Xiaomi Telefonu Olanların Dikkatine! Eğer Bu Modellerden Birini Kullanmıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun… Xiaomi’den Son Dakika Bilgisi Geldi!
Teknoloji devi Xiaomi, ürettiği telefonlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, güncelleme alacak olan telefonlarını kısa bir süre önce açıklandı. Güncelleme almayacak olan telefonlar içinse “Kaldırıp atın daha iyi” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?
Xiaomi, telefonlarının özelliklerini genişletmek adına dönem dönem güncellemeler yaparak; müşterilerini mutlu ediyor. Güncelleme almayan telefonları ise gözden çıkararak; yeni modeller almaya itiyor. Kısa bir süre önce MIUI 14 güncellemesi için çalışmalara başlayan Xiaomi, güncelleme alacak telefonları açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.