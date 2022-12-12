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12 Ara 2022 - 14:34

Xiaomi Telefonu Olanların Dikkatine! Eğer Bu Modellerden Birini Kullanmıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun… Xiaomi’den Son Dakika Bilgisi Geldi!

Teknoloji devi Xiaomi, ürettiği telefonlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, güncelleme alacak olan telefonlarını kısa bir süre önce açıklandı. Güncelleme almayacak olan telefonlar içinse “Kaldırıp atın daha iyi” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?