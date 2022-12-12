Burak Özçivit En Sonunda Çileden Çıkarttı! Cinsel İstismar Suçuyla Yargılanan Adamla Buluşunca… “Hiç Utanman Yok!”
Türkiye’nin tanınan ekran yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, gittiği Katar’da tehlikeli bir isim ile aynı kareye girince sosyal medya bir anda karıştı. Cinsel istismar suçuyla suçlanan ünlü isimlerden biriyle çekildiği kareleri paylaşan Burak Özçivit’e sosyal medya takipçileri tepki üzerine tepki vermeye başladı. İşte Burak Özçivit ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin tanınan ekran yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, gittiği Katar’da tehlikeli bir isim ile aynı kareye girince sosyal medya bir anda karıştı. Cinsel istismar suçuyla suçlanan ünlü isimlerden biriyle çekildiği kareleri paylaşan Burak Özçivit’e sosyal medya takipçileri tepki üzerine tepki vermeye başladı. Öte yandan Burak Özçivit’in bu tepkilere ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Burak Özçivit ne paylaştı? Burak Özçivit nasıl bir paylaşım yaptı? Burak Özçivit’e neden tepki yağdı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Ara 2022 - 16:41 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.