- 12 Ara 2022 - 16:41

Burak Özçivit En Sonunda Çileden Çıkarttı! Cinsel İstismar Suçuyla Yargılanan Adamla Buluşunca… “Hiç Utanman Yok!”

Türkiye’nin tanınan ekran yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, gittiği Katar’da tehlikeli bir isim ile aynı kareye girince sosyal medya bir anda karıştı. Cinsel istismar suçuyla suçlanan ünlü isimlerden biriyle çekildiği kareleri paylaşan Burak Özçivit’e sosyal medya takipçileri tepki üzerine tepki vermeye başladı. İşte Burak Özçivit ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin tanınan ekran yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, gittiği Katar’da tehlikeli bir isim ile aynı kareye girince sosyal medya bir anda karıştı. Cinsel istismar suçuyla suçlanan ünlü isimlerden biriyle çekildiği kareleri paylaşan Burak Özçivit’e sosyal medya takipçileri tepki üzerine tepki vermeye başladı. Öte yandan Burak Özçivit’in bu tepkilere ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Burak Özçivit ne paylaştı? Burak Özçivit nasıl bir paylaşım yaptı? Burak Özçivit’e neden tepki yağdı? İşte, detaylar…

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12 Ara 2022 - 16:41 - Magazin

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Burak Özçivit En Sonunda Çileden Çıkarttı! Cinsel İstismar Suçuyla Yargılanan Adamla Buluşunca… “Hiç Utanman Yok!” mask
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