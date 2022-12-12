Defne Samyeli Damadını Bağrına Bastı! Evlilik Yakındır… Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Çok Fena Yıkılıyor!
Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam büyük kızı Deren Talu’nun erkek arkadaşı Baran Tınaz ile bir araya geldi. Akşam yemeği sonrası objektiflere takılan Defne Samyeli, Deren Talu ve Baran Tınaz, kameraların sorularını yanıtladı. İşte detaylar...
Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam büyük kızı Deren Talu’nun erkek arkadaşı Baran Tınaz ile bir araya geldi. Akşam yemeği sonrası objektiflere takılan Defne Samyeli, Deren Talu ve Baran Tınaz, kameraların sorularını yanıtladı. Öte yandan Defne Samyeli’nin Baran Tınaz ile söyledikleri kelimeler, bir hayli dikkat çekti! Peki, Defne Samyeli, Baran Tınaz ile ilgili olarak ne söyledi? Defne Samyeli kızı Deren Talu’nun ilişkisi hakkında ne dedi? Deren Talu ile Baran Tınaz evleniyor mu? İşte, detaylar…
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12 Ara 2022 - 14:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.