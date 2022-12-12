- 12 Ara 2022 - 22:58

Defne Samyeli Kayınvalide Mi Oluyor? Verdiği Cevap Damadını Çok Mutlu Etti! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Çok Fena Yıkılıyor!

Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam büyük kızı Deren Talu’nun erkek arkadaşı Baran Tınaz ile bir araya geldi. Akşam yemeği sonrası objektiflere takılan Defne Samyeli, Deren Talu ve Baran Tınaz, kameraların sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam büyük kızı Deren Talu’nun erkek arkadaşı Baran Tınaz ile bir araya geldi. Akşam yemeği sonrası objektiflere takılan Defne Samyeli, Deren Talu ve Baran Tınaz, kameraların sorularını yanıtladı. Öte yandan Defne Samyeli’nin Baran Tınaz ile söyledikleri kelimeler, bir hayli dikkat çekti! Peki, Defne Samyeli, Baran Tınaz ile ilgili olarak ne söyledi? Defne Samyeli kızı Deren Talu’nun ilişkisi hakkında ne dedi? Deren Talu ile Baran Tınaz evleniyor mu? İşte, detaylar…

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12 Ara 2022 - 22:58 - Magazin

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