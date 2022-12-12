- 12 Ara 2022 - 14:55 G: 12 Ara 2022 - 15:00

Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor…

Bir Peri Masalı dizisinin Melis’i Alina Boz, kıpkırmızı elbisesiyle verdiği pozuyla ateşleri yükseltti. Görenlerin havale geçirdiği bu pozun ardından sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girerken yorumlar ve beğenilerse arka arkaya geldi. Peki, yürekleri hoplatan o paylaşım neydi?

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken, Sezen Aksu’nun biricik gelini Alina Boz ortalığı yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Alina Boz’dan gelen bir paylaşımsa yürekleri yaktı geçti. Görenlerin gözlerine inanamayıp yeniden baktığı ve ortalığın alev aldığı kırmızı elbiseli o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar... 

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12 Ara 2022 - 14:55 Ankara- Yaşam

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Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor… mask
Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor…
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