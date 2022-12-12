Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol Arasında Büyük Kriz! Tam Tamına 1.400 TL… “Borç Olarak İstense Vermem!” Neler Oluyor?

Şimdilerde Star TV ekranlarının en çok beğenilen yapımları arasında yer alan Doğu Demirkol ile Alelade Show isimli program, bu hafta Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol’u bir araya getirdi. Eğlenceli anların yaşandığı Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol buluşmasında ikilinin arasında yaşanan bir an sosyal medyanın gündemine oturdu. Mustafa Sandal’ın Doğu Demirkol’a ısmarladığı makarnanın fiyatı ise olayın ana konusunu oluşturdu. Peki, Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol arasında neler oluyor? Mustafa Sandal, Doğu Demirkol’a kaç TL’ye makarna ısmarladı? İşte, detaylar…

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