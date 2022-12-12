Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol Arasında Büyük Kriz! Tam Tamına 1.400 TL… “Borç Olarak İstense Vermem!” Neler Oluyor?
Şimdilerde Star TV ekranlarının en çok beğenilen yapımları arasında yer alan Doğu Demirkol ile Alelade Show isimli program, bu hafta Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol’u bir araya getirdi. Eğlenceli anların yaşandığı Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol buluşmasında ikilinin arasında yaşanan bir an sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
Şimdilerde Star TV ekranlarının en çok beğenilen yapımları arasında yer alan Doğu Demirkol ile Alelade Show isimli program, bu hafta Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol’u bir araya getirdi. Eğlenceli anların yaşandığı Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol buluşmasında ikilinin arasında yaşanan bir an sosyal medyanın gündemine oturdu. Mustafa Sandal’ın Doğu Demirkol’a ısmarladığı makarnanın fiyatı ise olayın ana konusunu oluşturdu. Peki, Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol arasında neler oluyor? Mustafa Sandal, Doğu Demirkol’a kaç TL’ye makarna ısmarladı? İşte, detaylar…
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12 Ara 2022 - 14:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.