- 12 Ara 2022 - 15:33

Şeyma Subaşı’nın Sosyal Medya Kazancına Zam! Alsaloussi Gelini Olunca İşler Değişti; Hande Erçel Bile Yanında Hiç! Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın sosyal medya kazancına yapmış olduğu büyük zam, ağızları açık bıraktı. Yakın zamanda Mohammed Alsaloussi’yle dünya evine girecek olan Şeyma Subaşı, evlenmeden hemen önce ilk hamlesini yaptı. Hande Erçel’in bile bu kadar kazanmadığına dair yorumlar peş peşe geldi. Tam tamına…

Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşktan dolayı ününe ün katan Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıl kadar süren birlikteliklerinin sadece 1 yılını evli geçirmişti. Boşanma sonrasında Acun Ilıcalı aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulmuştu. Şeyma Subaşı ise farklı isimlerle anılmıştı ama en sonunda Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulmuştu. Bir küs bir barışık ilişkilerini yakın zamanda evlilikle taçlandıracak olan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Ara 2022 - 15:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sipahi Dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kaan Yıldırım Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim? mask
Sipahi Dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kaan Yıldırım Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim?
Sipahi Dizisinin Canan’ı Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Eşi Serkan Çayoğlu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Sipahi Dizisinin Canan’ı Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Eşi Serkan Çayoğlu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor… mask
Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor…
Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol Arasında Büyük Kriz! Tam Tamına 1.400 TL… “Borç Olarak İstense Vermem!” Neler Oluyor? mask
Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol Arasında Büyük Kriz! Tam Tamına 1.400 TL… “Borç Olarak İstense Vermem!” Neler Oluyor?
Defne Samyeli Damadını Bağrına Bastı! Evlilik Yakındır… Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Çok Fena Yıkılıyor! mask
Defne Samyeli Damadını Bağrına Bastı! Evlilik Yakındır… Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Çok Fena Yıkılıyor!
Burak Özçivit En Sonunda Çileden Çıkarttı! Cinsel İstismar Suçuyla Yargılanan Adamla Buluşunca… “Hiç Utanman Yok!” mask
Burak Özçivit En Sonunda Çileden Çıkarttı! Cinsel İstismar Suçuyla Yargılanan Adamla Buluşunca… “Hiç Utanman Yok!”
Gupse Özay’ın Ay Parçası Kızı İlk Kez Göründü! Barış Arduç Kızının Yüzünü Bir Kişiye Bile Göstermemişti Ama… mask
Gupse Özay’ın Ay Parçası Kızı İlk Kez Göründü! Barış Arduç Kızının Yüzünü Bir Kişiye Bile Göstermemişti Ama…
O Ses Türkiye’ye Son Dakika Değişikliği! Acun Ilıcalı Kadroyu Tamamladı; Hadise ve Ebru Gündeş Detayı Gözlerden Kaçmadı! O İsim Geliyor… mask
O Ses Türkiye’ye Son Dakika Değişikliği! Acun Ilıcalı Kadroyu Tamamladı; Hadise ve Ebru Gündeş Detayı Gözlerden Kaçmadı! O İsim Geliyor…
Yargı Dizisinde Serdar’ı Öldüren Parla Kimdir? Zeynep Atılgan’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Zeynep Atılgan Nerelidir? mask
Yargı Dizisinde Serdar’ı Öldüren Parla Kimdir? Zeynep Atılgan’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Zeynep Atılgan Nerelidir?
Masterchef’ten Büşra Zambak Elendi! Büşra Zambak Nerelidir, Kimdir? Büşra Zambak’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
Masterchef’ten Büşra Zambak Elendi! Büşra Zambak Nerelidir, Kimdir? Büşra Zambak’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı’nın Sosyal Medya Kazancına Zam! Alsaloussi Gelini Olunca İşler Değişti; Hande Erçel Bile Yanında Hiç! Tam Tamına… mask
Şeyma Subaşı’nın Sosyal Medya Kazancına Zam! Alsaloussi Gelini Olunca İşler Değişti; Hande Erçel Bile Yanında Hiç! Tam Tamına…
Sipahi Dizisinin Canan’ı Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Eşi Serkan Çayoğlu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Sipahi Dizisinin Canan’ı Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Eşi Serkan Çayoğlu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Sipahi Dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kaan Yıldırım Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim? mask
Sipahi Dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kaan Yıldırım Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim?
Sipahi Dizisi Bugün Başlıyor! Sipahi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? Sipahi Dizisinin Konusu ve Çekim Mekanları Neresidir? Sipahi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Sipahi Dizisi Bugün Başlıyor! Sipahi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? Sipahi Dizisinin Konusu ve Çekim Mekanları Neresidir? Sipahi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor… mask
Alina Boz’un Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateşimiz Yükseldi, 40 Dereceyim Şuan!” Görenler Havale Geçiriyor…
Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol Arasında Büyük Kriz! Tam Tamına 1.400 TL… “Borç Olarak İstense Vermem!” Neler Oluyor? mask
Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol Arasında Büyük Kriz! Tam Tamına 1.400 TL… “Borç Olarak İstense Vermem!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL