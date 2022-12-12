Şeyma Subaşı’nın Sosyal Medya Kazancına Zam! Alsaloussi Gelini Olunca İşler Değişti; Hande Erçel Bile Yanında Hiç! Tam Tamına…

Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşktan dolayı ününe ün katan Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıl kadar süren birlikteliklerinin sadece 1 yılını evli geçirmişti. Boşanma sonrasında Acun Ilıcalı aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulmuştu. Şeyma Subaşı ise farklı isimlerle anılmıştı ama en sonunda Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulmuştu. Bir küs bir barışık ilişkilerini yakın zamanda evlilikle taçlandıracak olan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler oluyor?

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