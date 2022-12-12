Şeyma Subaşı’nın Sosyal Medya Kazancına Zam! Alsaloussi Gelini Olunca İşler Değişti; Hande Erçel Bile Yanında Hiç! Tam Tamına…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın sosyal medya kazancına yapmış olduğu büyük zam, ağızları açık bıraktı. Yakın zamanda Mohammed Alsaloussi’yle dünya evine girecek olan Şeyma Subaşı, evlenmeden hemen önce ilk hamlesini yaptı. Hande Erçel’in bile bu kadar kazanmadığına dair yorumlar peş peşe geldi. Tam tamına…
Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşktan dolayı ününe ün katan Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıl kadar süren birlikteliklerinin sadece 1 yılını evli geçirmişti. Boşanma sonrasında Acun Ilıcalı aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulmuştu. Şeyma Subaşı ise farklı isimlerle anılmıştı ama en sonunda Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulmuştu. Bir küs bir barışık ilişkilerini yakın zamanda evlilikle taçlandıracak olan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.