Hakan Ural “Haysiyetin, Utanman Yok Mu?” Demişti… Engincan Ural Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Ekranların tanınan sunucularından biri olan Hakan Ural, oğlu Engincan Ural’ın eşi Merve Kaya tarafından aldatıldığı iddialar karşısında adeta çılgına döndü. Söylediği sözler ile herkesi şaşırtan Hakan Ural’ın açıklamalarının hemen ardından bu kez iddialara yanıt Engincan Ural’dan geldi. Peki, Hakan Ural oğlu hakkındaki iddialara ne dedi? Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? İşte, detaylar…

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