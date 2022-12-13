Hakan Ural “Haysiyetin, Utanman Yok Mu?” Demişti… Engincan Ural Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Ekranların tanınan sunucularından biri olan Hakan Ural, oğlu Engincan Ural’ın eşi Merve Kaya tarafından aldatıldığı iddialar karşısında adeta çılgına döndü. Söylediği sözler ile herkesi şaşırtan Hakan Ural’ın açıklamalarının hemen ardından bu kez iddialara yanıt Engincan Ural’dan geldi. İşte detaylar...
Ekranların tanınan sunucularından biri olan Hakan Ural, oğlu Engincan Ural’ın eşi Merve Kaya tarafından aldatıldığı iddialar karşısında adeta çılgına döndü. Söylediği sözler ile herkesi şaşırtan Hakan Ural’ın açıklamalarının hemen ardından bu kez iddialara yanıt Engincan Ural’dan geldi. Peki, Hakan Ural oğlu hakkındaki iddialara ne dedi? Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 09:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.