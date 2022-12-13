Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’nun Nevrini Döndürecek Açıklama! Binlerce Kişinin İçinde Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Herkesin yakından takip ettiği ünlü çiftlerden biri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, şimdilerde aynı dizide rol almaya başladı. İkinci kez aynı sette bulunan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin yoğun tempoları devam ederken; aşk karelerini paylaşmaları da eksik olmaz hale geldi. Geçtiğimiz gün bir röportaj veren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olarak çok ilginç açıklamalarda bulundu. Peki, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti arasında neler oluyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu için ne söyledi? İşte, detaylar…

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