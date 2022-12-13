Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’nun Nevrini Döndürecek Açıklama! Binlerce Kişinin İçinde Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Herkesin yakından takip ettiği ünlü çiftlerden biri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, şimdilerde aynı dizide rol almaya başladı. İkinci kez aynı sette bulunan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin yoğun tempoları devam ederken; aşk karelerini paylaşmaları da eksik olmaz hale geldi. İşte ikili arasında gelişen olaylardan son notlar...
Herkesin yakından takip ettiği ünlü çiftlerden biri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, şimdilerde aynı dizide rol almaya başladı. İkinci kez aynı sette bulunan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin yoğun tempoları devam ederken; aşk karelerini paylaşmaları da eksik olmaz hale geldi. Geçtiğimiz gün bir röportaj veren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olarak çok ilginç açıklamalarda bulundu. Peki, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti arasında neler oluyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu için ne söyledi? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 09:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.