- 13 Ara 2022 - 09:16

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu Çocukluğuyla Şok Etti! “Bir Gram Değişmemiş!” Görenlerin Nutku Tutuldu…

Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile akılları resmen baştan olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Oyunculuk performansı ile olduğu gibi güzelliğiyle de seyircisini büyüleyen Afra Saraçoğlu, fotoğrafının sonuna sürpriz bir kare ekleyince sosyal medya kullanıcıları hemen harekete geçti. İşte detaylar...

Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile akılları resmen baştan olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Oyunculuk performansı ile olduğu gibi güzelliğiyle de seyircisini büyüleyen Afra Saraçoğlu, fotoğrafının sonuna sürpriz bir kare ekleyince sosyal medya kullanıcıları hemen harekete geçti. Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı o sürpriz kare, ünlü oyuncun çocukluğunu akıllara getirdi. Peki, Afra Saraçoğlu’nun eski hali nasıl? Afra Saraçoğlu’nun çocukluk hali nasıl? Afra Saraçoğlu değişmiş mi? İşte, detaylar…

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13 Ara 2022 - 09:16 - Magazin

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