Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu Çocukluğuyla Şok Etti! “Bir Gram Değişmemiş!” Görenlerin Nutku Tutuldu…
Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile akılları resmen baştan olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Oyunculuk performansı ile olduğu gibi güzelliğiyle de seyircisini büyüleyen Afra Saraçoğlu, fotoğrafının sonuna sürpriz bir kare ekleyince sosyal medya kullanıcıları hemen harekete geçti. İşte detaylar...
Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile akılları resmen baştan olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Oyunculuk performansı ile olduğu gibi güzelliğiyle de seyircisini büyüleyen Afra Saraçoğlu, fotoğrafının sonuna sürpriz bir kare ekleyince sosyal medya kullanıcıları hemen harekete geçti. Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı o sürpriz kare, ünlü oyuncun çocukluğunu akıllara getirdi. Peki, Afra Saraçoğlu’nun eski hali nasıl? Afra Saraçoğlu’nun çocukluk hali nasıl? Afra Saraçoğlu değişmiş mi? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 09:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.