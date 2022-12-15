Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Kim Merak Uyandırdı! Şimdide O İsim Ortaya Atıldı! Feride’nin Ölümü Yakındır, Nalan’ın Dizlerinin Bağı Çözülecek!

Burcu Biricik’in başrol olup Nalan karakterine hayat verdiği Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Görenleri şaşkınlığa sürükleyen, hayretten kırk karış ağızları açık bırakan yeni bölümde Nalan’ın babasının ortaya çıkışıyla işler bir hayli karışacak. Peki, neler oluyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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