Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Kim Merak Uyandırdı! Şimdide O İsim Ortaya Atıldı! Feride’nin Ölümü Yakındır, Nalan’ın Dizlerinin Bağı Çözülecek!
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’da Nalan’ın babası ortaya çıktı. Feride’nin ölümüne beş kala gerçeklerin çıktığı yeni bölümde Nalan’ın dizlerinin bağı çözülecek. Neler olduğuna kimselerin inanamayacağı yeni bölümü sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Burcu Biricik’in başrol olup Nalan karakterine hayat verdiği Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Görenleri şaşkınlığa sürükleyen, hayretten kırk karış ağızları açık bırakan yeni bölümde Nalan’ın babasının ortaya çıkışıyla işler bir hayli karışacak. Peki, neler oluyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.